Standard&Poor’s500 o włos od rekordu wszech czasów

Inwestorów nie zrażają sygnały wykupienia, ani zbyt rozciągniętego pozycjonowania, zauważa agencja Bloomberg.

Rynek w dalszym ciągu napędzają oczekiwania, że na początku marca amerykańska Rezerwa Federalna obniży koszt kredytu.

- Punkt ciężkości szybko się przemieści - przewiduje Chris Larkin, analityk E*Trade. Najważniejsze według niego stanie się to, czy rynek będzie zdolny do utrzymania momentum do nowego roku, a to z kolei może zależeć od tego jak długo utrzymają się dobre wibracje wokół potencjalnego cięcia stóp przez Fed.

Rajd sw. Mikołaja, który zwykle obejmuje pięć ostatnich sesji mijającego roku i dwie pierwsze nowego ma mocne statystyki

Od 1969 roku , średnia stopa zwrotu indeksu S&P500 wynosi w tym okresie 1,3 proc., wskazują dane Stock Trader’s Almanac.