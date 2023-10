Koniunktura nadal jest bardzo słaba

Łączny wskaźnik PMI dla przemysłu i sektora usług strefy euro spadł z 47,2 pkt we wrześniu do 46,5 pkt w październiku, czyli do najniższego poziomu od 35 miesięcy. Każdy jego odczyt poniżej 50 pkt sugeruje recesję w obu sektorach. Słabo wypadł wstępny odczyt PMI dla przemysłu Eurolandu. Spadł z 43,4 pkt do 43 pkt, podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost do 43,7 pkt. Wskaźnik dla sektora usług zniżkował natomiast z 48,7 pkt do 47,8 pkt, a oczekiwano, że pozostanie na wrześniowym poziomie.