Gorsze nastroje niemieckich konsumentów, nie wspomogą wzrostu

Jednak za spadkiem indeksu podstawowego stoi znaczny wzrost skłonności do oszczędzania – z 0,5 punktu do 8, najwyższego poziomu od kwietnia 2011 roku. Na początku tego miesiąca Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe do rekordowego poziomu 4,5% w ramach dalszej walki z uporczywą inflacją, która w sierpniu w strefie euro wyniosła 5,2%.

Ekonomista Claus Vistesen z Pantheon Macroeconomics stwierdził, że rosnąca skłonność do oszczędzania „poprawia obraz defensywnych zachowań konsumentów”.

– Indeks główny nadal znacznie odbiega od minimów z zeszłego roku, ale w tych danych niewiele wskazuje na ulgę w związku ze spadającą inflacją i oznaki, że stopy procentowe EBC osiągnęły najwyższy poziom – stwierdził Vistesen.

Wartość wskaźnika Gfk powyżej zera sygnalizuje wzrost spożycia prywatnego rok do roku. Wartość poniżej zera oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Według GfK jednopunktowa zmiana wskaźnika odpowiada zmianie spożycia prywatnego o 0,1% rok do roku.

Wskaźnik „skłonności do zakupu” reprezentuje równowagę pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami na pytanie: „Czy uważasz, że teraz jest dobry moment na zakup ważniejszych przedmiotów?”

Subindeks oczekiwań dochodowych odzwierciedla oczekiwania co do rozwoju finansów gospodarstw domowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.