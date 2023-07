WykresDnia: Optymistyczne prognozy węgierskiej inflacji

– Naszym problemem jest to, że kiedy waluta osłabia się o 20 forintów w ciągu tygodnia, o 4 proc., wtedy nikt nie może planować – powiedział. – Jeśli teoretycznie stopy procentowe spadną, można sobie wyobrazić, że kurs walutowy osłabnie… ale jeśli inne segmenty gospodarki poprawią się… to strategia polityki pieniężnej NBH, polegająca na obniżaniu stóp procentowych w krokach po 100 punktów bazowych do końca roku, podnosząc stopę bazową do 10 proc. – może działać bez wahań kursu walutowego, pozostając stabilnym.

Forint umocnił się do 379 w stosunku do euro z najniższych w historii poziomów 430 w październiku, czemu sprzyjały wysokie stopy procentowe.

Węgierski forint jest o 24,5 proc. niedowartościowany w stosunku do niemieckiego euro, mierzony przez Big Mac Index. Ale mierząc parytetem siły nabywczej Nutelli (cena za prawie jednorodny produkt Nutella): słoik 400 g kosztuje około 11,2 euro za kg na Węgrzech w porównaniu z 7,32 euro/kg w Niemczech, więc forint jest o 35 proc. zawyżony w stosunku do euro. Żywność na Węgrzech jest niesamowicie droga. Wiele identycznych produktów w sklepie dyskontowym Aldi jest tutaj znacznie droższych niż w Niemczech, więc forint musi nadal tracić na wartości w stosunku do euro.