Inflacja w Czechach spadła w czerwcu poniżej 10 proc.

– Ceny konsumpcyjne w czerwcu wzrosły rok do roku o 9,7 proc. i już po raz piąty wyhamowały wzrost. Niższy wzrost cen odnotowano po raz ostatni w grudniu 2021 r., tj. o 6,6 proc. Spowolnienie wzrostu cen wynikało głównie z rozwoju „żywności i napojów bezalkoholowych” oraz „mieszkań, wody, elektryczności, gazu i innych paliw – zauważył Jaroslav Sixta, wiceprezes Czeskiego Urzędu Statystycznego.

Na spowolnienie dynamiki cen w ujęciu rocznym największy wpływ miały ceny „żywności i napojów bezalkoholowych” oraz „mieszkań, wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw”. W „żywności i napojach bezalkoholowych” spowolniły wzrosty głównie ceny mięsa do 4,7 proc. (w maju wzrost o 8,7 proc.) oraz serów i twarogów do 10,0 proc. (w maju wzrost o 16,1 proc.). Ceny olejów i tłuszczów zmieniają się ze wzrostu o 2,0 proc. w maju do spadku o 4,3 proc. w czerwcu. W kategorii „mieszkania, woda, prąd, gaz i inne paliwa” ceny materiałów i usług związanych z utrzymaniem i remontem mieszkania wyhamowały roczny wzrost do 10,0 proc. (wzrost w maju o 12,4 proc.), gazu ziemnego do 39,8 proc. (wzrost o 47,6 proc. w maju) oraz paliw stałych do 35,2 proc. (wzrost o 39,4 proc. w maju).

Czytaj więcej Gospodarka światowa Czechy: Szef banku centralnego wzywa, by mniej wydawać Ales Michl, prezes Czeskiego Banku Narodowego, wezwał rząd i obywateli, by wydawali mniej pieniędzy i pomogli mu w ten sposób walczyć z inflacją.

Największy wpływ na wzrost poziomu cen rok do roku w czerwcu ponownie miały ceny w dziale „mieszkania, woda, prąd, gaz i inne paliwa”, gdzie ceny czynszów rzeczywistych2) wzrosły o 6,9 proc., zaopatrzenia w wodę o 16,3 proc.. proc., odbiór ścieków o 26,9 proc., energii elektrycznej o 24,6 proc. oraz ciepła i ciepłej wody o 40,7 proc. Następne w kolejności wpływów były ceny „żywności i napojów bezalkoholowych”, gdzie ceny jaj wzrosły o 28,8 proc., margaryny i innych tłuszczów roślinnych o 17,1 proc., owoców o 15,2 proc., warzyw o 28,2 proc. (w tym ziemniaków były wyższe o 37,0 proc.), a cukru o 50,3 proc. W sekcji „rekreacja i kultura” ceny wyjazdów zorganizowanych wzrosły o 14,4 proc. W kategorii „restauracje i hotele” ceny usług gastronomicznych wzrosły o 13,8 proc., a noclegów o 13,5 proc. Spadek poziomu cen w ujęciu rocznym w czerwcu wynikał czwarty miesiąc z rzędu z cen w „transporcie”, głównie za sprawą cen paliw, które w ujęciu rocznym były niższe o 25,0 proc.

Koszty mieszkań zajmowanych przez właścicieli (czynsze kalkulacyjne) były wyższe o 1,5 proc. (wzrost o 3,1 proc. w maju). Ogólny wskaźnik cen konsumpcyjnych z wyłączeniem kosztów mieszkań zajmowanych przez właścicieli wyniósł 110,8 proc. rok do roku.