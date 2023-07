W Niemczech zmniejszył się spadek produkcji, przybywa samochodów

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w maju 2023 r. miesiąc do miesiąca po wyrównaniu sezonowym i kalendarzowym. Po rewizji wstępnych wyników, nowe zamówienia w kwietniu 2023 r. wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu do marca 2023 r. (wstępne dane: -0,4 proc.). Jednak mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy pokazało, że nowe zamówienia były o 6,1 proc. niższe w okresie od marca do maja niż w poprzednich trzech miesiącach. Nowe zamówienia z wyłączeniem zamówień na dużą skalę wzrosły w maju 2023 r. o 3,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Reklama

W przetwórstwie przemysłowym pozytywne zmiany można zaobserwować w większości sektorów gospodarki. Szczególnie pozytywny wpływ na wynik miała produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (+8,6 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca po wyrównaniu sezonowym i kalendarzowym) oraz produkcja pozostałego sprzętu transportowego (+137,1 proc.). Produkcja pozostałego sprzętu transportowego obejmuje produkcję statków, taboru kolejowego, statków powietrznych i kosmicznych oraz pojazdów wojskowych. Gwałtowny wzrost w tym sektorze jest spowodowany zamówieniami na dużą skalę. Z kolei produkcja sprzętu elektrycznego wykazała wyraźnie negatywną tendencję wydajnościową (-15,0 proc.).

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemcy wciąż utrzymują dodatnie saldo handlu zagranicznego Niemcy wyeksportowały w maju towary o łącznej wartości 130,5 mld euro i zaimportowały o wartości 116,1 mld euro. Saldo handlu zagranicznego wykazało nadwyżkę w wysokości 14,4 mld euro.

Podczas gdy nowe zamówienia w sektorze dóbr inwestycyjnych wzrosły o 12,0 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadły o 1,1 proc. w sektorze dóbr pośrednich i spadły o 0,8 proc. w obszarze dóbr konsumpcyjnych w tym samym okresie.

Zamówienia krajowe wzrosły o 6,2 proc., a zamówienia zagraniczne o 6,4 proc., przy czym nowe zamówienia ze strefy euro wzrosły o 6,5 proc., a zamówienia z reszty świata o 6,2 proc.