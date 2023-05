Fidelity dokonała zmian w wycenie księgowej swoich udziałów w Twitterze. To nie jedyne przeprowadzone przez nią cięcie oceny wartości tego popularnego serwisu społecznościowego. Do pierwszego doszło już w listopadzie zeszłego roku. Wówczas eksperci Fidelity oceniali, że Twitter jest wart 44 proc. tego, co zapłacił za niego miliarder Elon Musk, który w październiku 2022 r. przejął go za 44 mld USD. Musk sam jednak przyznaje, że mocno przepłacił za tę platformę. Niedawno powiedział, że jest ona warta „mniej niż połowę” tego, ile na nią wydał.