Trump Media & Technology Group (TMTG) to spółka byłego prezydenta Donalda Trumpa, która prowadzi jego platformę społecznościową Truth Social. Ogłosiła ona fuzję z Digital Wolrd Aqquisition Corp. (DWAC) na jesieni 2021 r. Proces uzyskiwania zgody na tę transakcję bardzo mocno się jednak przeciągał. DWAC była bowiem obiektem dochodzeń prowadzonych przez SEC i Departament Sprawiedliwości. Śledczy podejrzewali tę spółkę, że wprowadziła w błąd inwestorów w swoim prospekcie emisyjnym, bo nie powiadomiła ich o swoich planach przejęcia TMTG. Zarzut ten budził dużo kontrowersji. Wszak spółki typu SPAC, są firmami tworzonymi tylko po to, by zbierać od inwestorów pieniądze na fuzje i przejęcia, za pomocą których wprowadzają inne firmy „tylnymi drzwiami” na giełdę. Spółki te zwykle nie określają precyzyjnie, które firmy zamierzają kupić.

DWAC poszła w lipcu na ugodę z regulatorami płacąc 18 mln USD grzywny. Doszło również do zmiany jej prezesa oraz członków rady nadzorczej. W końcu jednak SEC zgodziła się na fuzję, która w ciągu dwóch dni ma zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy DWAC.

Ta fuzja to sukces Trumpa, który będzie posiadał w spółce powstałej w wyniku tej transakcji 59 proc. - 69 proc. udziałów. Jego pakiet akcji jest wyceniany na 4 mld USD. Nie będzie on mógł jednak sprzedać tych udziałów przez pół roku od fuzji.

Akcje DWAC zyskały od początku roku do piątkowego otwarcia sesji blisko 190 proc. W czwartek ich kurs skoczył o 16 proc. Inwestorów przyciągało do nich nazwisko byłego prezydenta (któremu sondaże dają duże szanse na powrót do Białego Domu) a także oczekiwania na korzystną decyzję SEC w sprawie fuzji.