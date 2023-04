Elon Musk i Jeff Bezos to jedyne osoby, których wartość majątku przekroczyła 200 mld dol. Tak przynajmniej było do wtorku, kiedy – jako pierwszemu człowiekowi spoza USA – udało się to także Bernardowi Arnaultowi. Majątek francuskiego biznesmena z branży dóbr luksusowych sięgnął rekordowych 201,1 mld dol., co umocniło go na pozycji lidera rankingu miliarderów obliczanego przez agencję Bloomberg.

Majątek Bernarda Arnaulta powiększył się w 2023 r. o 39 mld dol.

74-letni Arnault, prezes koncernu LVMH, po raz pierwszy po tytuł najzamożniejszego człowieka sięgnął w grudniu, kiedy wyprzedził szefa Tesli Elona Muska. Od początku roku jego majątek powiększył się o 39 mld dol., do czego przyczyniło się wyjście notowań koncernu na nowy rekord.

Akcje LVMH zachowują się lepiej od papierów spółek z branży technologicznej, z której wywodzi się większość czołówki miliarderów. Dzięki odporności popytu na dobra luksusowe w czasie spowolnienia ich branża jest znana z niewielkiej podatności na rynkowe zawirowania.

Kurs LVMH, którego ubiegłoroczna sprzedaż była najwyższa w historii, wsparło ogłoszenie wykupu akcji własnych na kwotę 1,5 mld euro. Inwestorzy oczekują, że w wymagającym otoczeniu rynkowym koncern będzie miał dobre okazje do przejmowania mniejszych rywali. Jak przypomina Bloomberg, dzięki jednej z dotychczasowych prób przejęć Arnault dorobił się określenia „wilk w kaszmirze”.