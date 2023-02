Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę dla przemysłu strefy euro spadł z 48,8 pkt w styczniu do 48,5 pkt w lutym – wynika ze wstępnych danych. Średnio prognozowano jego wzrost do 49,2 pkt. Tymczasem PMI dla sektora usług Eurolandu wzrósł z 50,8 pkt do 53 pkt, podczas gdy oczekiwano jego zwyżki do 51 pkt. Łączny PMI dla przemysłu i sektora usług wzrósł z 50,3 pkt do 52,23 pkt, najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza ekspansję w danym sektorze. Te dane nie spotkały się jednak z optymistyczną reakcją rynków. Większość europejskich indeksów giełdowych umiarkowanie zniżkowała we wtorek po południu, a euro lekko traciło wobec dolara.

Lepsze środowisko

We wtorek rano opublikowano również dane o PMI z dwóch największych gospodarek Eurolandu: z Niemiec i Francji. Wskaźnik koniunktury dla niemieckiego przemysłu spadł z 47,3 pkt do 46,5 pkt, a średnio oczekiwano jego wzrostu do 47,8 pkt. Usługowy niemiecki PMI wzrósł jednak z 50,7 pkt do 51,3 pkt, podczas gdy prognozowano jego wzrost do 51 pkt. PMI dla francuskiego przemysłu spadł natomiast z 50,5 pkt do 47,9 pkt. Średnio oczekiwano, że wzrośnie do 50,8 pkt. Usługowy francuski PMI skoczył z 49,4 pkt do 52,8 pkt, a spodziewano się wzrostu tylko do 49,9 pkt.

– Aktywność biznesowa w strefie euro rosła w lutym dużo mocniej, niż się spodziewano, a jej wzrost był najszybszy od dziewięciu miesięcy dzięki odporności sektora usług i podnoszeniu się gospodarki przemysłowej. Lutowe odczyty PMI sugerują kwartalny wzrost PKB nieco niższy od 0,3 proc. Wzrost został wzmocniony przez poprawiające się nastroje, które towarzyszą spadkowi obaw przed recesją oraz oznakom osiągania szczytu przez inflację – twierdzi Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy S&P Global Market Intelligence, firmy przeprowadzającej sondaże PMI.

– Lutowy wzrost łącznego wskaźnika PMI dla strefy euro sugeruje, że jej gospodarka będzie rosła w pierwszym kwartale. Wzrost PMI odpowiada zwyżce PKB o około 0,3 proc. kwartał do kwartału. Ponieważ rynek pracy jest wciąż bardzo ciasny, a presja cenowa silna, więc najnowsze sondaże PMI wzmocnią przekonanie Europejskiego Banku Centralnego, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej musi być kontynuowany. Rada Prezesów EBC nie zmieni swojej intencji podniesienia stóp o 50 pkt baz. w marcu i będzie czuła się pewniej co do kolejnych podwyżek w maju i później – uważa Jack Allen-Reynolds, ekonomista Capital Economics.

Gospodarka strefy euro powiększyła się w czwartym kwartale o 0,1 proc. kw./kw., po wzroście o 0,3 proc. w trzecim. By doszło do technicznej recesji, wymagane są dwa kwartały z rzędu spadku PKB.

Nadzieja dla Brytanii

Oznaki poprawy sytuacji gospodarczej widać również w Wielkiej Brytanii. PMI dla brytyjskiego przemysłu wzrósł z 47 pkt w styczniu do 49,2 pkt w lutym, podczas gdy średnio oczekiwano jego wzrostu tylko do 47,5 pkt. Wskaźnik dla sektora usług skoczył natomiast z 48,7 pkt do 53,3 pkt, a oczekiwano zwyżki do 49,2 pkt. Łączny indeks dla obu tych sektorów wzrósł z 48,5 pkt do 53 pkt i po raz pierwszy od lipca wskazuje on na ekspansję w brytyjskim sektorze prywatnym. Te dane wyraźnie oddalają groźbę recesji.

– Oczywiście trzeba poczekać na więcej danych, by móc stawiać pewne wnioski, ale nie ma wątpliwości, że dużo lepsze odczyty PMI od oczekiwań sygnalizują, że część analityków jest obecnie zbyt pesymistycznie nastawiona co do krótkoterminowych perspektyw dla brytyjskiego wzrostu gospodarczego – wskazuje Daniel Mahoney, ekonomista Handelsbanken.

– Wzrost łącznego PMI jest zachęcający, ale nie twierdziłbym jeszcze, że recesji udało się uniknąć. Te dane nie obejmują bowiem sektora sprzedaży detalicznej, który został dotknięty spadkiem dochodów realnych ludności, budownictwa, które odczuwa wzrost stóp procentowych oraz objętego strajkami sektora publicznego – twierdzi Samuel Tombs, ekonomista Pantheon Macroeconomics.

Gospodarka brytyjska już ledwo uniknęła recesji w czwartym kwartale. Wzrost PKB był wówczas zerowy po tym, jak w poprzednich trzech miesiącach gospodarka skurczyła się o 0,2 proc.

Argument dla Fedu

Lepsze od prognoz okazały się również dane PMI ze Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik dla przemysłu wzrósł z 46,9 pkt do 47,8 pkt, podczas gdy oczekiwano jego zwyżki do 47,3 pkt. Indeks dla sektora usług skoczył natomiast z 46,8 pkt do 50,5 pkt, a spodziewano się jego wzrostu tylko do 47,2 pkt.

To już kolejny sygnał wskazujący, że ryzyko inflacji w USA oddala się. Wcześniej to sugerował m.in. duży wzrost liczby nowych etatów w styczniu. Wraz z oznakami wolniejszego hamowania inflacji może to być argumentem dla Fedu za tym, by dłużej zacieśniać politykę pieniężną. Oczekiwania co do polityki Fedu przyczyniły się do tego, że rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich sięgała we wtorek po południu 3,9 proc., a dwuletnich wzrosła do 4,69 proc.