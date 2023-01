TSUE orzekł w czwartek, że bank HSBC powinien zapłacić 33,6 mln kary nałożonej na niego przez Komisję Europejską za udział w kartelu, który manipulował stopą Euribor. Anulował tym samym wyrok unijnego Sądu Pierwszej Instancji, który w 2019 r. cofnął, ze względów proceduralnych, karę jaką dostał do zapłacenia HSBC.

Czytaj więcej Gospodarka światowa UE: Kara za Euribor Komisja Europejska nałożyła łącznie 485,5 mln euro grzywny na Credit Agricole, HSBC i JPMorgan Chase za zmowę w celu manipulowania stopą pożyczek Euribor w latach 2005–2008. We wrześniu 2013 r. w ramach ugody ukarała za ten sam czyn Barclaysa, Deutsche Bank, Societe Generale i Royal Bank of Scotland grzywnami wynoszącymi łącznie 1,7 mld euro.

Stopa Euribor jest wskaźnikiem, z którym powiązanych jest wiele instrumentów finansowych, a także oprocentowanie kredytów. W 2016 r. Komisja Europejska nałożyła łącznie 485 mln euro kar na banki: Credit Agricole, HSBC i JPMorgan Chase za udział w kartelu manipulującym wysokością Euriboru. (Z Barclaysem, Deutsche Bankiem, RBS i Societe Generale poszła wcześniej na ugodę w tej sprawie.) HSBC dostał najmniejszą karę z tej trójki, gdyż miał najkrócej uczestniczyć w tej zmowie. Bank jednak zaskarżył decyzję KE do Sądu Pierwszej Instancji. Gdy ów sąd wydał wyrok, bankowi nie spodobało się, że nie oczyszczono go w nim z winy. Złożył więc apelację do TSUE.