Banki centralne na całym świecie kupują ogromne ilości złota: raport Światowej Rady Złota ( World Gold Council - WGC) wykazał, że banki centralne kupiły pierwszym tygodniu listopada rekordową ilość złota. Dane WGC za trzeci kwartał 2022 r. wskazują, że banki centralne zgromadziły blisko 400 ton w trzecim kwartał i był to najwyższy w historii okres zakupów złota. Dane opublikowane przez WGC pokazują również, że banki centralne kupują więcej złota w czwartym kwartale 2022 roku.

WGC zauważyło również, że w trzecim kwartale pojawił się tajemniczy nabywca złota, a podejrzewa się, że to Chiny są tajnym nabywcą kruszcu. Nowe statystyki WGC, opublikowane po raporcie za trzeci kwartał 2022 r. pokazują, że w październiku banki centralne na całym świecie pozyskały 31 ton złota. Zakupy złota były ograniczone do kilku banków centralnych. Największym nabywcą był bank centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), który kupił nieco ponad 9 ton złota. Kraj ten pozyskał w całym 2022 roku 18 ton złota. Uzbekistan dodał kolejne 9 ton złota do swoich rezerw po zakupie metalu przez siedem miesięcy z rzędu. Uzbekistan kupił w tym roku 37 ton złota, a złoto stanowi 60 proc. całkowitych rezerw kraju. Bank Centralny Turcji również kupił w październiku 9 ton złota, a kolejni kupcy to Kazachstan (3 tony), Narodowy Bank Kambodży (2 tony), Indie (1 tona) i Katar (1 tona).

- Podtrzymuję, że w tym roku zamierzam kupić kolejne 100 ton złota, w korzystnej sytuacji i właściwych dawkach - mówił w lutym prezes NBP Adam Glapiński. Wtedy polski bank centralny miał w rezerwach 230 tony złota, co dawało mu 23 miejsce na świecie. W październiku złoto monetarne w rezerwach NBP było warte 12 048,6 mln dolarów.

Najwięcej złota ma w rezerwach amerykańska Rezerwa Federalna - 8.133,5 ton. Na drugim miejscu jest Bundesbank - 3355,1 ton. Włoski bank centralny ma 2451,8 ton kruszcu, francuski 2436,6 ton, a rosyjski - 2298,5 ton. Stan złota w Ludowym Banku Chin określa się na 1948,3 tony.

Banki centralne nabywają złoto z metali szlachetnych w celu dywersyfikacji swoich rezerw walutowych. Zasadniczo uważa się, że metal może zmniejszyć ogólne ryzyko związane z ich rezerwami, ponieważ złoto od tysięcy lat uważane jest za bezpieczną przystań.

Światowe banki centralne tradycyjnie pozyskują złoto od dużych banków komercyjnych lub bezpośrednio od firm wydobywających złoto. Złoto radzi sobie dobrze w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a w środę uncja kosztuje obecnie 1778 USD. Od 3 listopada 2022 r. cena złota wzrosła o 9,15% w stosunku do dolara amerykańskiego, z 1629 USD za uncję do obecnej wartości 1778 USD za uncję w środę, 7 grudnia 2022 r.