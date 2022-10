Wzrost cen znów wyższy od prognoz, więc Fed szybko nie zmieni polityki

Amerykańska inflacja konsumencka znów negatywnie zaskoczyła inwestorów. Wprawdzie wyhamowała we wrześniu do 8,2 proc. z 8,3 proc., ale analitycy średnio prognozowali, że zejdzie do 8,1 proc. Listopadowa podwyżka stóp o 75 pb. jest już niemal przesądzona.