KE zapewni Ukrainie dostęp do jednolitego rynku

Komisja Europejska zamierza współpracować z Ukrainą, by zapewnić jej płynny dostęp do jednolitego rynku. Planuje też wprowadzenie Ukrainy do europejskiego obszaru bezpłatnego roamingu, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.