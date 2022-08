Czeska inflacja przyspieszyła w lipcu do 17,5 proc. w ujęciu rocznym z 17,2 proc. w czerwcu, podał w środę Czeski Urząd Statystyczny. Ostatni odczyt, który jest nieznacznie poniżej oczekiwanej stopy 17,6 proc., wynikał głównie z wyższych cen zorganizowanych wakacji. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły w lipcu o 1,3 proc. wobec 1,6 proc. wzrostu w czerwcu i konsensusu analityków 1,4 proc.

Przyspieszenie dynamiki cen r/r nastąpiło głównie w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (wzrost do 19,3 proc. z 18,0 proc. w czerwcu). W „mieszkaniu, wodzie, energii elektrycznej, gazie i innych paliwach” wzrosły głównie ceny energii elektrycznej o 33,6 proc. (wzrost o 31,6 proc. w czerwcu), gazu ziemnego o 59,8 proc. (wzrost o 57,8 proc. w czerwcu) oraz paliw stałych o 41,1 proc. (wzrost o 34,0 proc. w czerwcu). W dziale „transport” dynamika cen paliw i smarów do środków transportu indywidualnego wyhamowała do 43,6 proc. (wzrost o 47,5 proc. w czerwcu).

– Ceny konsumpcyjne kontynuowały w lipcu wzrost rok do roku i osiągnęły wartość 17,5 proc.. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,3 proc., co było najniższym wzrostem miesiąc do miesiąca od lutego br. – zauważyła Pavla Sediva, kierownik Działu Statystyki Cen Konsumpcyjnych CZSO.

Co ciekawe, najnowsze prognozy czeskiego banku centralnego CNB zakładały w wzrost cen w lipcu o 18,8 proc. CNB przewiduje, że na koniec tego roku inflacja wyniesie 16,5 proc., a w 2023 spadnie do 9,5 proc.

Według wstępnych szacunków Eurostatu MUICP (Indeks cen konsumenckich Unii Monetarnej) w lipcu 2022 r. wyniósł 8,9 proc. rok do roku (8,6 proc. w czerwcu), 12,8 proc. na Słowacji i 8,5 proc. w Niemczech. Najwyższy był w Estonii (22,7 proc. w lipcu). Według wstępnych danych Eurostatu, roczna zmiana średniego zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) w krajach UE27 wyniosła w czerwcu 9,6 proc. (0,8 pkt. proc. więcej niż w maju). Wzrost cen w czerwcu był najwyższy w Estonii (22,0 proc.), a najniższy na Malcie (6,1 proc.).