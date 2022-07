PKB strefy euro wzrósł w drugim kwartale o 0,7 proc., po zwyżce o 0,6 proc. kw./kw. w pierwszym. Średnio prognozowano, że wzrośnie on o 0,2 proc.

Reklama

– Biorąc pod uwagę wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne z ostatnich miesięcy, dobrze jest widzieć, że strefa euro doświadczyła wzrostu gospodarczego w zeszłym kwartale. Jest jednak jasnym, że zakłócenia utrzymujące się w łańcuchach dostaw, rosnące ceny energii oraz rekordowe poziomy inflacji będą miały długoterminowy wpływ na jej gospodarkę – wskazuje Rachel Barton, strateg z Accenture.

Geografia wzrostu

Wzrost gospodarczy w Niemczech (liczony kw./kw.) był w drugim kwartale zerowy. Średnio prognozowano, że wyniesie on 0,1 proc., po wzroście o 0,8 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku.

– Czynniki wspierające gospodarkę, takie jak odmrażanie aktywności po lockdownach i zapełnione księgi zamówień w fabrykach, zaczęły mocno tracić siłę. Słabszy globalny popyt, napięcia w łańcuchach dostaw oraz wysoka inflacja uderzająca w konsumpcję szkodzą gospodarce niemieckiej. Nastroje konsumenckie są już na terytorium recesyjnym i wygląda na to, że reszta gospodarki pójdzie w ślad za nimi – uważa Carsten Brzeski, ekonomista ING.

Reklama

Tymczasem Francja zdołała uniknąć technicznej recesji. Jej PKB wzrósł w drugim kwartale o 0,5 proc. kw./kw., po spadku o 0,2 proc. w pierwszym. Średnia prognoz analityków mówiła natomiast o wzroście o 0,2 proc.

– Wzrost gospodarczy we Francji był wspierany przez zwiększony eksport, ale ogólny obraz sytuacji już nie jest taki pozytywny. Konsumpcja gospodarstw domowych spadła w ciągu kwartału, co było prawdopodobnie skutkiem większej ostrożności fiskalnej. Spadły też wydatki rządowe. Dane o PKB przynoszą co prawda ulgę, ale obawy przed recesją całkowicie nie znikną – twierdzi Sophie Lund-Yates, analityczka firmy Hargreaves Lansdown.

Dobre dane napłynęły natomiast z krajów południa strefy euro. Hiszpański PKB wzrósł w drugim kwartale o 1,1 proc. kw./kw., po tym jak w drugim powiększył się o 0,2 proc. Średnio prognozowano, że wzrośnie o 0,4 proc. Tymczasem PKB Włoch wzrósł o 1 proc., po zwyżce o 0,1 proc. w pierwszym kwartale. Oczekiwano, że powiększy się tylko o 0,3 proc. Dane o PKB za drugi kwartał opublikowała w piątek również Austria. Doświadczyła ona wzrostu o 0,5 proc., podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł on 1,5 proc.

Niespodzianka inflacyjna

Negatywnie zaskoczyła za to inflacja HICP w strefie euro (czyli inflacja liczona przez Eurostat według ujednoliconego unijnego koszyka). Przyspieszyła ona z 8,6 proc. rok do roku w czerwcu do rekordowych 8,9 proc. w lipcu. Analitycy średnio oczekiwali, że pozostanie ona na czerwcowym poziomie. Ze wstępnych danych wynika, że była ona najwyższa w Estonii, gdzie sięgnęła aż 22,7 proc. Powyżej 20 proc. była też na Łotwie (21 proc.) i na Litwie (20,8 proc.). Najniższa była natomiast na Malcie (6,5 proc.) i we Francji (6,8 proc.).

Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ

Analitycy wskazują, że dane o przyspieszającej inflacji mogą skłonić Europejski Bank Centralny we wrześniu do kolejnej dużej podwyżki stóp procentowych. Niedawno podniósł on stopy o 50 pkt baz.

– Kolejna niespodzianka inflacyjna jest niewygodna dla EBC i zwiększa presję na dochody gospodarstw domowych. Presja cenowa promieniuje z silnego rynku pracy, a dalsze zakłócenia w dostawach gazu tworzą znaczące ryzyko przyspieszenia inflacji. Osłabienie euro oznacza natomiast, że problemem jest też importowana inflacja. To wszystko utrzyma EBC w tym roku na „jastrzębiej” trajektorii pomimo ryzyka recesji – prognozuje Hussain Mehdi, strateg z HSBC Asset Management.