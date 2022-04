Wojna oznacza recesję ukraińskiej gospodarki w ogromnej skali – podkreślają eksperci PIE w przedstawionym we wtorek raporcie „Warnomics. Gospodarcze koszty inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę".

Już teraz walki toczą się w regionach odpowiadających za ponad 55 proc. PKB Ukrainy. Straty w PKB w 2022 r. mogą sięgnąć nawet 100 mld dolarów (podobną skalę strat spowodowała wojna domowa w Syrii). Nawet zachowawczy w swoich prognozach Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że zagrożone jest 35 proc. ukraińskiego PKB.

Zatrzymanie gospodarki

Załamanie aktywności gospodarczej jest bezprecedensowe. Sama Ukraina szacuje, że w I kw. spadek PKB wyniósł 16 proc., a w całym 2022 r. może to być nawet 40 proc. Z kolei według danych ONZ połowa ukraińskich firm wstrzymała działalność, a pozostałe funkcjonują poniżej potencjału. Skutkiem jest prawie siedmiokrotny spadek dochodów budżetowych.

40,7 proc. – o tyle wyższe są ceny żywności na światowych rynkach w porównaniu z wynikami z lat 2014–2016. Cena baryłki ropy Brent wzrosła nawet o 44 proc. w efekcie rosyjskiej inwazji.

W średnim i dłuższym okresie negatywnie na możliwości rozwoju gospodarczego kraju wpłynie też katastrofa humanitarna. Konflikt to tysiące ofiar i największy od lat kryzys migracyjny – Ukrainę opuściło ponad 3,7 mln obywateli, a 6,5 mln przesiedliło się w granicach kraju. To obniża stan zdrowia ukraińskiego społeczeństwa, powoduje lukę w edukacji, zmniejsza liczbę osób zdolnych do podejmowania pracy itp.

Eksperci PIE podkreślają, że konflikt zbrojny oznacza wzrost kosztów obsługi długu dla krajów w niego zaangażowanych, a ogromnym wyzwaniem są też zniszczenia infrastruktury. Już dotychczasowa skala zniszczeń wielokrotnie przekracza zdolność Ukrainy do samodzielnej odbudowy, ponieważ jest czterokrotnie większa od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r. (23 mld USD). Jeszcze gorzej, że z Ukrainy zapewne odpłyną inwestorzy zagraniczni, a ich powrót wymaga co najmniej pięciu lat pokoju.

Dlatego już dziś trzeba myśleć o odbudowie powojennej Ukrainy, w którą – zgodnie z rekomendacją autorów raportu – po ustaniu walk powinny zaangażować się wszystkie organizacje międzynarodowe.

Wyższa inflacja w Polsce

– Ze względu na zasięg globalnych współzależności gospodarczych skutki wojny będą odczuwane też przez większość krajów Unii Europejskiej – podkreśla Piotr Arak, dyrektor PIE. – Dla Polski wojna w Ukrainie oznacza wyzwanie związane z bezprecedensową liczbą uchodźców, dalszy wzrost inflacji i pogorszenie struktury długu publicznego – wyjaśnia.

1,1 mld dol. wydaje rocznie Rosja na rozprowadzające dezinformację prokremlowskie media. Konieczność walki z dezinformacją i cyberatakami to jeden ze skutków wojny

Jeśli chodzi i inflację, PIE wylicza że wojna doda do inflacji 3,5 pkt proc., a średnioroczny wzrost cen w 2022 r. w Polsce sięgnie 10,8 proc. Najmocniej podrożeją żywność i energia. Poza zaburzonymi łańcuchami dostaw produktów żywnościowych trzeba też wziąć pod uwagę spowodowane sankcjami ograniczenie eksportu nawozów, co podniesie koszt produkowanej żywności.

Presja na stopy i dług

Rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła także na wzrost oczekiwanych stóp procentowych w Polsce. – A jako kraj sąsiadujący z terenem objętym wojną możemy spodziewać się też pogorszenia struktury polskiego długu publicznego i zwiększenie kosztów jego obsługi. Oznacza to zwiększoną emisję obligacji krótkoterminowych, a także wyższą rentowność polskich obligacji skarbowych – mówi Jakub Rybacki, zastępca kierownika w zespole makroekonomii w PIE.

Zmiany dotkną też eksport i import. W 2021 r. Ukraina odpowiadała za 2,2 proc. polskiego eksportu towarów – popyt na te produkty się załamał. Polska będzie musiała zmienić też łańcuchy dostaw metali – w 2021 r. blisko 10 proc. sprowadzonego żelaza i stali pochodziło z Ukrainy, a drugie tyle trafiało do nas z Rosji i Białorusi. Dostawy ze Wschodu będą trudne do zastąpienia. Ukraina jest też ważnym dostawcą olejów roślinnych, półproduktów do produkcji pasz, miodu oraz niektórych półproduktów z drewna.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, Polska nie jest zagrożona, ponieważ w produkcji zbóż, nabiału i mięsa jesteśmy samowystarczalni, a import z Rosji i Ukrainy stanowi tylko niewielką część krajowej konsumpcji.

Trzeba się za to liczyć z szokiem energetycznym oraz z tym, że napływ uchodźców może być ogromnym obciążeniem dla krajowego budżetu.