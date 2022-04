We wtorek w Parkiet TV wracamy do tematu przejęcia akcji Energii przez PKN Orlen. Okazuje się bowiem, że drobni akcjonariusze wciąż nie wywiesili białej flagi. O ich walce Przemysław Tychmanowicz będzie rozmawiał z Janem Trzcińskim, prezesem fundacji „To co najważniejsze”. Start godz. 12.00. Zapytamy go m.in.: