W poniedziałek notowania na naszej giełdzie charakteryzowały się mniejszą zmiennością. WIG20 spadł o 0,3 proc., WIG o 0,1 proc. Za to wskaźniki mniejszych spółek poszły w górę. Obroty na całym rynku w stosunku do piątku wzrosły o około 200 mln zł do 1,3 mld zł.