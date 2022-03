Stopa bezrobocia spadła do 6,8 proc. w styczniu z 7 proc. w grudniu. Popyt na pracę nadal rośnie, co wywiera dalszą presję na wzrost płac. Stopa bezrobocia pozostaje w trendzie szybkiego spadku, ponieważ gospodarka nie zwolniła tak bardzo, jak przewidywano po fali Omicron, a pracodawcy nadal zatrudniali. Wszystkie główne gospodarki strefy euro odnotowały spadek stopy bezrobocia.

Reklama

Napięty rynek pracy oznacza, że ​​na początku roku presja płacowa nadal rosła. Firmy wskazują, że zamierzają kontynuować zatrudnienie również w nadchodzących miesiącach, co zapowiada dalszy spadek stopy bezrobocia i kolejne niedobory siły roboczej.

Wzrost płac nie poruszał się w tandemie, bo płace negocjowane w strefie euro wzrosły o zaledwie 1,5 proc. w czwartym kwartale ubiegłego roku, w porównaniu z 1,4 proc. w trzecim kwartale. Jeśli gospodarka utrzyma przyzwoite tempo w ciągu roku, Bert Colijn, starszy ekonomista ING spodziewa się szybszego wzrostu płac, zwłaszcza że wysokie bieżąca stopa inflacji zostanie wykorzystana jako wkład do negocjacji układów zbiorowych w ciągu roku.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Obligacje z Eurolandu pod presją Inwestorzy zmienili front. Uważają, że Europejski Bank Centralny dokona pierwszej podwyżki stóp już w czerwcu, co się przełożyło na duży skok rentowności długu rządowego. To może być sygnałem ostrzegawczym dla mocno zadłużonych krajów, takich jak Włochy.

- Powstaje oczywiście pytanie, jak obecna wojna na Ukrainie wpłynie na gospodarkę strefy euro i czy spowoduje to ochłodzenie rynku pracy. Jest bardzo wcześnie, aby wyciągnąć jakiekolwiek znaczące wnioski na ten temat, ale dla Europejskiego Banku Centralnego jest jasne, że oprócz ryzyka spirali płac i cen, scenariusz stagflacyjny również szybko pojawił się na radarze jako kluczowe ryzyko dla jego perspektyw - pisze Colijn.

Reklama

Oznacza to według niego, że EBC nie zobowiąże się do wyraźnej ścieżki zacieśnienia w przyszłym tygodniu, zanim nie dowie się więcej o skutkach gospodarczych kryzysu. - To będzie kluczem do sprawdzenia, czy silny rynek pracy na początku roku rzeczywiście przełoży się na wyższe płace. Ale jeszcze zbyt wcześnie, aby to stwierdzić - podsumowuje.