Rząd zwiększa tegoroczny deficyt do 240 mld zł

Zgodnie z projektem przyjętym przez Radę Ministrów we wtorek wieczorem limit dla deficytu w budżecie państwa na ten rok zwiększono o 56,3 mld zł, do 240,3 mld zł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśniał, że zmiany są konieczne, bo dochody budżetowe idą znacznie gorzej niż założony plan w ustawie budżetowej. Łącznie z różnych źródeł (w tym z wpływów podatkowych, ale też np. ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2) zabraknąć może aż 56,3 mld zł dochodów, ich plan w nowelizacji zmniejszono więc z 682 mld zł do 626 mld zł.