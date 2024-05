Sprawa Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego przyspiesza

Prezydium Sejmu zadecydowało w czwartek o skierowaniu wstępnego wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

Ruch marszałka Szymona Hołowni

- Kieruję wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Opatrzę go pismem, w którym wskażę wszystkie wątpliwości podniesione przez biuro legislacyjne i biuro ekspertyz - powiedział marszałek Sejmu. Wniosek będzie zawierał także oceny skutków regulacji.

Pod koniec marca wniosek o postawienie przed Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu złożyło 191 posłów koalicji rządzącej. Zarzucili mu naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-21. Ów skup miał być przy tym prowadzony bez „należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej. Wśród zarzutów znalazło się też upolitycznienie banku i wewnętrzna walka z niektórymi członkami RPP oraz zarządu banku centralnego. Opozycja i zarząd NBP odpierają zarzuty i mówią o ataku na niezależność banku centralnego.

Co dalej z Trybunałem Stanu dla Adama Glapińskiego

O ile wstępny wniosek, który uruchamiał tę procedurę wewnątrz Sejmu i przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej wymagał poparcia tylko 115 posłów, za uchwałą o postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Stanu musi zagłosować bezwzględna większością posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje automatyczne zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Tych kwestii dotyczył styczniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej stwierdzający, że przepisy przewidujące automatyczne zawieszenie w czynnościach prezesa NBP, wobec którego Sejm podjął uchwałę o pociągnięciu go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, są niezgodne z konstytucją, gdyż podważają samodzielność tego bardzo ważnego urzędu. Trybunał Julii Przyłębskiej wskazał także, że próg głosujących za takim oskarżeniem winien być wyższy.