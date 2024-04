Dla państw Europy Środkowej wejście do Unii Europejskiej w 2004 r. wpłynęło pozytywnie na poziom życia mieszkańców – analizuje Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Wielkie rozszerzenie. 20 lat członkostwa Europy Środkowej w UE”.

Łącznie osiem państw regionu osiągnęło wzrost PKB per capita o 27 proc. wyższy niż w scenariuszu braku akcesji. Przy czym relatywnie największe zyski z członkostwa osiągnęły Polska, Litwa i Słowacja. W Polsce PKB w przeliczeniu na mieszkańca, z uwzględnieniem siły nabywczej, jest o 40 proc. wyższy dzięki akcesji.

Przez ostatnie 20 lat te kraje były liderami wzrostu gospodarczego wśród ośmiu badanych państw, i to one w największym stopniu zmniejszały dystans rozwojowy do Europy Zachodniej.

– Jednym z najistotniejszych czynników akcesji było wpisanie się Europy Środkowej w unijne łańcuchy dostaw, co przyniosło napływ inwestycji zagranicznych, doprowadziło do pięciokrotnego wzrostu wartości eksportu towarowego i zwiększyło poziom jego zaawansowania – zauważa Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej PIE. – Integracja z UE stworzyła z Europy Środkowej centrum eksportowe – dodaje.

Rozszerzenie UE poza korzyściami ekonomicznymi przyniosło nowym członkom również sukces społeczny. We wszystkich ośmiu państwach regionu znacząco wzrosły wartości wskaźników mierzących jakość życia. Dotyczy to oczekiwanej długości życia, skolaryzacji, czyli długości lat przeznaczanych na naukę, i poziomu dochodu na mieszkańca. Jednocześnie eksperci PIE wskazują obszary, gdzie jeszcze nie udało się nadrobić dystansu do zachodnich państw UE. Dotyczy to m.in. rozwoju sektora ICT, innowacji, transformacji energetycznej i ochrony klimatu, a także ochrony zdrowia.