Rośnie nasza wymiana handlowa z Ukrainą

Szczegółowe dane o wymianie handlowej Polski z Ukrainą w 2023 r. przygotował dla nas Główny Urząd Statystyczny. Już wcześniej poinformował, że wartość naszego eksportu do wschodniego sąsiada sięgnęła w tym czasie 51,7 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie przeszło 113 proc. w ujęciu rocznym. Wartość importu to 20,3 mld zł przy dynamice rocznej w wysokości 72,2 proc. Bilans handlu z Ukrainą był więc dla Polski, tak jak w poprzednich latach, dodatni, przy czym w 2023 r. sięgnął rekordowych 31,4 mld zł.