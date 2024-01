Optymiści znów górą

W styczniu 2024 r. wskaźnik wyniósł 1,6 pkt, co oznacza wzrost o 4,6 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca – to odczyt Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company.

Wskaźnik pokazuje różnicę między opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad pesymistami, co widzieliśmy w ostatnich latach. Poprzednio dodatni odczyt barometru miał miejsce niemal cztery lata temu.