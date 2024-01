Sejm uchwalił budżet na 2024 r. Teraz Senat

Deficyt budżetu w 2024 r. nie może być wyższy niż 184 mld zł. Natomiast deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, a więc deficyt finansów publicznych, wyniesie według definicji unijnej 5,1 proc. PKB ( w tym roku ma to być 5,6 proc.). To więcej od dopuszczalnych w UE 3 proc. PKB, dlatego rząd zapowiedział podjęcie działań na rzecz dalszego obniżenia deficytu w latach kolejnych. Wydatki na obronę narodową w 2024 r. zaplanowano na 118 mld zł, czyli na 3,1 proc. PKB. W stosunku do 2023 r. oznacza to wzrost o 20,7 mld zł. Wydatki na obronność mają być przy tym specjalnie traktowane w procedurze nadmiernego deficytu.

Rekordowe 192 mld zł (łącznie z NFZ-em) pójdzie na ochronę zdrowia. Ponad 117,9 mld zł rząd przeznaczył na subwencję ogólną dla samorządów (wzrost o 18,4 proc.).

Państwowy dług publiczny liczony według definicji krajowej ma w tym roku wynieść 42,5 proc. PKB, a dług sektora finansów publicznych według definicji unijnych 54,2 proc. PKB.

Odrzucone poprawki PiS

W czwartek Sejm głosował jeszcze nad 12 poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy budżetowej na ostatnim etapie prac. Sejmowa większość odrzuciła przede wszystkim zgłoszoną przez PiS poprawkę, która miała zabrać 500 mln zł przeznaczone na finansowanie in vitro i przesunąć je na klasyczne metody leczenia niepłodności małżeństw. Przepadły też poprawki zmierzające do zwiększenia budżetów IPN, kancelarii prezydenta i KRRiT. Więcej pieniędzy dostanie za to m.in. biuro rzecznika praw obywatelskich.

Teraz Senat, potem prezydent

Ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu, który będzie nad nią głosował już w przyszłym tygodniu. Następnie, jeśli nie będzie doń senackich poprawek, zostanie skierowany do prezydenta. Gdyby przed końcem miesiąca nie trafił na biurko prezydenta, ten mógłby rozwiązać parlament, co oznaczałoby ponowne wybory. – Nie ma takiego zagrożenia – twierdzi Koalicja 15 października.