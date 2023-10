Ceny paliw w dół, podrożała żywność

Do spadku rocznej inflacji w październiku w dużym stopniu przyczyniło się wygasanie szoków cenowych na rynku surowców, spotęgowane polityką rządu i spółek skarbu państwa w odniesieniu do cen energii i paliw.

Według wtorkowych danych GUS, paliwa do prywatnych środków transportu potaniały w październiku o 4,2 proc. wobec września, gdy z kolei potaniały o 3,1 proc. wobec sierpnia. W ujęciu rok do roku ich ceny zmalały 14,4 proc., najbardziej od lipca, po zniżce o 7 proc. miesiąc wcześniej. To w dużej mierze konsekwencja przedwyborczych obniżek cen na stacjach paliw. W II połowie miesiąca paliwa już drożały.

Nośniki energii podrożały w październiku o 0,2 proc. w stosunku do września, ale w ujęciu rok do roku ich ceny wzrosły o 8,3 proc. rok do roku, najmniej od września 2021 r. To efekt wysokiej bazy odniesienia.

W stosunku do września wyraźnie, o 0,4 proc., podrożała żywność i napoje bezalkoholowe. W stosunku do października ub.r. ceny towarów z tej kategorii, również za sprawą wysokiej bazy odniesienia, wzrosły o 7,9 proc., najmniej od lutego 2022 r., gdy w życie weszła tzw. tarcza antyinflacyjna, obniżająca z 5 proc. do zera VAT na podstawowe artykuły żywnościowe.

Uporczywość inflacji bazowej

Na podstawie tych danych ekonomiści szacują, że w październiku skończył się ostry zjazd tzw. inflacji bazowej, nie obejmującej cen energii, paliw i żywności (oficjalne dane przedstawi w połowie października NBP). Wyniosła prawdopodobnie 7,9-8 proc. rok do roku po 8,4 proc. we wrześniu. Od szczytu z marca br. inflacja bazowa zmalała jedynie o 4,4 pkt proc., podczas gdy inflacja ogółem o niemal 12 pkt proc.