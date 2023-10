RPP straciła zdolność do zaskakiwania rynku

- Zakładamy, że do końca roku inflacja zmaleje do około 7 proc. Wcześniej widzieliśmy szanse na to, że spadnie w okolice 6 proc., ale dziś wydaje się to mało prawdopodobne. Jednym z powodów jest to, że osłabił się złoty i obawiamy się, że ta słabość szybko nie minie. Do tego mamy do czynienia z odbiciem cen ropy naftowej na globalnym rynku. Wiele wskazuje na to, że cena w okolicy 100 USD za baryłkę zostanie z nami na dłużej. Mrożenie cen paliwa nie będzie możliwe do utrzymania. Już widać, że powtarza się historia, którą znamy z Węgier. Gdy ludzie mają świadomość tego, że ceny paliw są czasowo zaniżone, pojawia się dodatkowy popyt, za którym nie nadąża podaż. Pojawiają się więc braki na stacjach paliw. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na ostatnie miesiące tego roku to dalszy spadek inflacji, ale mniej znaczący niż się wydawało jeszcze parę tygodni temu – mówił w poniedziałek na antenie Parkiet TV Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Przeciwko większej obniżce stóp procentowych niż o 0,25 pkt proc. przemawiać może, w ocenie Rady, ryzyko ponownej wyprzedaży złotego. Polska waluta mocno straciła na wartości po wrześniowej decyzji RPP (kurs euro w kilka dni podskoczył z około 4,45 zł do blisko 4,70 zł). To zniechęca zagranicznych inwestorów do polskich aktywów, przysparzając kłopotów Ministerstwu Finansów, które ma duże potrzeby pożyczkowe.