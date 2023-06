WykresDnia: Zły obraz polskiej inflacji bazowej

Maj przyniósł znaczny spadek inflacji bazowej. – Według naszych szacunków inflacja korporacyjna spadła w ubiegłym miesiącu do 11,5–11,6 proc. r/r z 12,2 proc. r/r w kwietniu. Po miesiącach stabilizacji obserwowaliśmy również spadek inflacji usług. Mimo to podstawowy obraz inflacji bazowej w polskiej gospodarce jest mniej korzystny niż w regionie Europy Środkowo–Wschodniej, zwłaszcza w Czechach. W Polsce bazowy CPI spadł od szczytu zaledwie o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do 6,1 pkt. proc. w Czechach, 2,8 pkt. proc. na Węgrzech i 1,8 pkt. proc. w Rumunii – wyliczyli analitycy ING.

Ich zdaniem trend spadkowy CPI będzie kontynuowany i we wrześniu powinien osiągnąć jednocyfrowe poziomy. Prezes NBP Adam Glapiński zasugerował w zeszłym tygodniu, że może to skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych. Analitycy uważają, że taki ruch byłby przedwczesny.

Tłumaczą: w Polsce tempo dezinflacji wyraźnie zwolni w czwartym kwartale i nie można zakładać dalszego spadku do celu. Szczególnie w kontekście spodziewanego ożywienia aktywności gospodarczej i ekspansywnej polityki fiskalnej. Rząd zwiększył w tym roku deficyt budżetu państwa do 92 mld zł (o 24 mld zł) i podwyższy zasiłki na dzieci 500+ do 800 zł w 2024 r. Ponadto płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o ponad 20 proc. – Naszym zdaniem przełoży się to na kontynuację dwucyfrowego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce, utrzymując inflację bazową na podwyższonym poziomie – zauważają.

W tym kontekście ewentualna obniżka stóp procentowych pod koniec 2023 r. będzie raczej jednorazowym posunięciem, podczas gdy regularny cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się prawdopodobnie w trzecim kwartale. – Zwracamy uwagę, że obraz inflacji bazowej w Polsce jest najmniej korzystny w regionie CEE. Decyzja Fed o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian i podwyżka o 25 pb przez EBC sugerują, że banki centralne w krajach rozwiniętych chcą podtrzymać oczekiwania na podwyżki, ponieważ widzą ryzyko w górę dla inflacji – analizują specjaliści.

I podsumowują: sprowadzenie inflacji do celu wymaga obniżenia dynamiki płac poniżej 5 proc. r/r oraz zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej, czyli zmniejszenia konsumpcji i zwiększenia inwestycji. Niedawne poluzowanie fiskalne budzi obawy, czy korzystna struktura PKB z pierwszego kwartału utrzyma się w kolejnych kwartałach.