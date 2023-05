Nie kończymy cyklu podwyżek stóp procentowych, nawet o tym nie dyskutujemy, bo nie wiemy, co przyniosą kolejne miesiące. Musimy być gotowi na to, że coś potoczy się inaczej niż w projekcji (inflacji) - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że Rada Polityki Pieniężnej jest skoncentrowana na walce z inflacją, która pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka.

Stopy raczej w górę niż w dół

Na zakończonym w środę posiedzeniu zgodnie z jednomyślnymi oczekiwaniami ekonomistów RPP utrzmała stopę referencyjną NBP na poziomie 6,75 proc. Po raz ostatni podniosła ją we wrześniu 2022 r. Formalnie jednak cykl zacieśniania polityki pieniężnej, rozpoczęty w październiku 2021 r. nie został zakończony, tylko przerwany. Część analityków liczyła się z tym, że RPP w maju może ogłosić jego koniec, co wzmocniłoby żywe na rynku finansowym oczekiwania na rychłą obniżkę stóp. Tak się jednak nie stało. Przeciwnie, prezes NBP na czwartkowej konferencji akcentował, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej nie jest zamknięty.

Zapytany o to, czy stracił wyrażaną w poprzednich miesiącach nadzieję na to, że w IV kwartale tego roku będą warunku do obniżki stóp procentowych, powiedział, że pytanie jest przedwczesne. - Mamy wysoką inflację, jesteśmy skoncentrowani na walce z nią. Dyskusja raczej może dotyczyć podwyżek stóp a nie obniżek - powiedział.

Wydźwięk wystąpienia prezesa NBP nie był jednak jednoznacznie jastrzębi. Glapiński podkreślał bowiem, że jak dotąd inflacja podąża ścieżką zarysowaną w marcowej tzw. projekcji banku centralnego (to prognozy Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych sporządzone przy założeniu, że stopy procentowe pozostają bez zmian). To oznacza, że na koniec roku znajdzie się na poziomie jednocyfrowym, między 7 a 9 proc. (dla porównania, w kwietniu według wstępnego szacunku GUS wyniosła 14,7 proc. rok do roku, po 16,1 proc. w marcu). Wcześniej, nawet w wywiadzie z początku maja, prezes NBP sugerował zaś, że spadek inflacji zgodny z projekcją otwierałby drzwi do obniżki stóp pod koniec br. W tym tonie wypowiadali się także inni członkowie RPP, którzy uchodzą za wyrazicieli opinii większości tego gremium.

Dodatkowo, Adam Glapiński podkreślił, że cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę. Zasygnalizował tym samym, że RPP będzie usatysfakcjonowana spadkiem inflacji do 3,5 proc. To nie wskazuje na dużą determinację Rady w walce z inflacją.

Silny złoty pomaga Radzie

Rysując perspektywę spadku inflacji prezes NBP tłumaczył, że za zjawiskiem tym stało będzie z jednej strony wygasanie szoków podażowych, z drugiej zaś osłabienie popytu konsumpcyjnego. Ten ostatni czynnik ma sprawić, że firmy stracą możliwość podwyższania cen towarów i usług. Jednocześnie Adam Glapiński wskazywał, że okres spadku siły nabywczej wynagrodzeń dobiega końca, a to powinno prowadzić do odbicia popytu. Wielu ekonomistów obawia się, że w takich okolicznościach inflacja bazowa - nie obejmująca cen surowców i żywności - pozostanie uporczywie wysoka.

Nowym zjawiskiem, które może RPP pomóc okiełznać inflację, jest gwałtowna aprecjacja złotego. Polska waluta w ciągu zaledwie miesiąca zyskała na wartości wobec euro około 3 proc. Prezes NBP podkreślił w czwartek, że jeśli dobra passa złotego się utrzyma, może obniżyć inflację w br. o 1 pkt proc.