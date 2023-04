Inwestycje giełdowych firm chemicznych w odnawialne źródła energii na razie są bardzo skromne. Co do zasady dopiero się do nich przymierzają lub dostrzegają zbliżającą się nieuchronność realizacji takich projektów. Muszą jednak przyśpieszyć, bo koszty i sposób pozyskiwania ciepła i prądu mają decydujący wpływ na ich kondycję.