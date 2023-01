Jak wynika z danych, które opublikował w piątek Narodowy Bank Polski, w listopadzie wyraźnie zwolnił zarówno wzrost polskiego eksportu towarów, jak i importu. To odzwierciedlenie spowolnienia gospodarczego, które obejmuje całą Europę. W tle widać jednak pozytywne zjawiska. Wyhamowanie po stronie importu było silniejsze niż po stronie eksportu. W rezultacie po raz pierwszy od kwietnia ten pierwszy rósł szybciej niż drugi.

Reklama

Jak wyjaśnili w komentarzu do tych danych analitycy z NBP, w listopadzie poprawiły się tzw. terms of trade, czyli relacje cen eksportu i importu. Z jednej strony przyspieszył wzrost cen sprzedawanych przez polskie firmy produktów przetwórstwa przemysłowego, a z drugiej strony zwolnił wzrost cen surowców i półproduktów.

Wartość polskiego eksportu towarów zwiększyła się w listopadzie (licząc w euro) o 20,3 proc. rok do roku, po 24,4 proc. w październiku. To, na równi z lipcowym, najsłabszy wynik od kwietnia, ale odrobinę lepszy niż oczekiwali przeciętnie ankietowani przez "Parkiet" ekonomiści. Jednocześnie wartość importu wzrosła o 17,7 proc. rok do roku po 25,3 proc. w październiku. To wynik najniższy od lutego 2021 r. Ekonomiści spodziewali się przeciętnie, że dynamika importu zmalała w okolice 20 proc. rok do roku.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Opał już nie podgrzewa inflacji Inflacja w grudniu wyhamowała do 16,6 proc. rok do roku z 17,5 proc. w listopadzie – podał w piątek GUS, potwierdzając swój wstępny szacunek sprzed ponad tygodnia. W największym stopniu przyczynił się do tego spadek cen opału o niemal 11 proc. w ciągu miesiąca.

Na dynamikę eksportu – poza inflacją – pozytywny wpływ miało m.in. odblokowanie łańcuchów dostaw, które pozwala na realizacje zaległych zamówień w branży motoryzacyjnej. Z kolei po stronie importu widać słabnący wzrost popytu na towary zaopatrzeniowe (odzwierciedlenie mniejszego zainteresowania firm budową zapasów) oraz dobra konsumpcyjne (efekt topniejącej pod wpływem inflacji siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych).

Reklama

W listopadzie Polska wciąż miała deficyt w międzynarodowej wymianie towarów, ale najmniejszy od czerwca. Wyniósł niespełna 1,5 mld euro po niemal 2,3 mld euro w poprzednim miesiącu. To zaś przyczyniło się do ograniczenia deficytu na rachunku obrotów bieżących - szerokiej miary rozliczeń z zagranicą - do 422 mln euro z 597 mln euro w październiku. Saldo to było poprzednio lepsze w październiku 2021 r. (gdy Polska osiągnęła nadwyżkę w obrotach bieżących).

- Nie można wykluczyć, że wchodzimy w okres trwałej poprawy bilansu płatniczego. Normalizacja terms of trade będzie pozytywnie wpływała na saldo wymiany towarowej. Eksport dodatkowo zyskuje dzięki odblokowaniu globalnych łańcuchów dostaw oraz strukturalnemu trendowi lokowania w naszym kraju nowych inwestycji bezpośrednich, co pozwala Polsce zwiększać udział w globalnej wymianie towarowej - ocenia Urszula Kryńska, ekonomistka z PKO BP.

Ekonomistka podkreśla jednak, że w najbliższym czasie nie należy oczekiwać powrotu nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Polski, która utrzymywała się w latach 2020-2021. - Negatywnie na bilans płatniczy w średniej perspektywie będą oddziaływały konieczne do poniesienia w najbliższych latach nakłady na importochłonne zbrojenia i transformację energetyczną – tłumaczy.