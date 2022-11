Dodatek Specjalny we Współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

50 największych firm eksportowych w Polsce wypracowało w 2021 r. ponad 414,6 mld zł przychodów z eksportu. Stanowiło to 31,8 proc. całego wyniku eksportowego Polski. Warto wspomnieć, że w 1992 r. eksport towarów z naszego kraju wynosił tylko 13,2 mld zł, czyli niewiele więcej, niż obecnie stanowią przychody z eksportu firmy Asseco Poland.

Łączne przychody z eksportu 50 największych firm z zestawienia, czyli wspomniane blisko 415 mld zł, są o ponad 41 proc. wyższe niż w 2020 r. i o 36,4 proc. wyższe niż w 2019 r. Bez wątpienia wzrost dynamiki eksportu związany jest z wcześniejszymi lockdownami z powodu pandemii wprowadzonymi w większości państw. Co oznacza, że dynamika jest liczona do niskiej podstawy z 2020 r.

Eksportowi giganci

Niekwestionowanym liderem zestawienia największych eksporterów jest PKN Orlen. Grupa działa na rynku polskim, litewskim, czeskim, słowackim, niemieckim i kanadyjskim. W 2021 r. przychody Orlenu wyniosły 131 mld zł, z czego 114 mld zł stanowiły przychody z eksportu.

Przychody z eksportu kolejnej na liście firmy LG Energy Solution z Wrocławia są ponad czterokrotnie niższe i wynoszą 26,7 mld zł. To światowy lider dostarczający baterie litowo-jonowe dla pojazdów elektrycznych, produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii.

Podium zamyka KGHM Polska Miedź, posiadający zakłady produkcyjne na trzech kontynentach, w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. W 2021 r. grupa sprzedała poza granice Polski produkty warte ponad 22,2 mld zł i zanotowała 26,7-proc. wzrost rok do roku.

Najdynamiczniejsi

W 2021 r. firmami działającymi w Polsce, które najdynamiczniej rozwinęły współpracę zagraniczną, stawiając jednocześnie na dobre wynik finansowe, były kolejno: Mercedes-Benz Manufacturing, Trumpf Huettinger oraz CNH Industrial. Nasz ranking uwzględnia przedsiębiorstwa, których przychody z eksportu w 2021 r. przekroczyły 200 mln zł, a ich udział w przychodach ogółem stanowił minimum 20 proc. Braliśmy pod uwagę lata 2019–2021.

Pierwsze miejsce zajmuje uruchomiona w 2020 r. fabryka silników i baterii do samochodów elektrycznych Mercedes-Benz. Zakład, w ramach nowo powstałej spółki Mercedes-Benz Manufacturing Poland, produkuje czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne oraz baterie elektryczne do samochodów osobowych Mercedes-Benz. W 2020 r. przychody firmy wyniosły niespełna 2 mld zł, a rok później ponad 4,7 mld zł. Eksport stanowi 100 proc. przychodów spółki. W fabryce zatrudnienie znalazło blisko 1400 osób.

Na drugim miejscu uplasował się Trumpf Huettinger. Firma została założona w 1923 r. jako warsztat mechaniczny i stała się jedną z wiodących na świecie firm w zakresie obrabiarek, laserów i elektroniki dla zastosowań przemysłowych. W 2021 r. jej przychody ze sprzedaży eksportowej przekroczył 770 mln zł i stanowiły 100 proc. przychodów ze sprzedaży.

Podium zamyka producent maszyn rolniczych i budowlanych, CNH Industrial z Płocka, którego przychody z eksportu w 2021 r. wyniosły niemal 2 mld zł.

Metodologia

W rankingu uwzględniliśmy dane 370 spółek. Przy ocenie dynamiki wzięliśmy pod uwagę sześć wskaźników, przyznając za nie punkty. Szeregowaliśmy firmy pod względem wartości każdego z nich – pierwsza otrzymywała 100 pkt, a każda kolejna odpowiednio mniej. Wskaźniki otrzymały następujące wagi: wzrost eksportu w 2021 r. do 2020 r. – 25 proc.; wzrost eksportu w 2020 r. do 2019 r. – 15 proc.; nominalna wielkość eksportu w 2021 r. – 20 proc.; udział eksportu w sprzedaży w 2021 r. – 15 proc.; rentowność sprzedaży w 2021 r. – 15 proc.; rentowność sprzedaży w 2020 r. – 10 proc. Następnie dla każdej z firm zsumowaliśmy punkty przemnożone przez przypisane im wagi.