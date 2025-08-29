Ponieważ Niemcy kupują wiele produktów podstawowych i surowców z zagranicy, wyższe ceny importu są uwzględniane w danych o inflacji z opóźnieniem.

Reklama

Wstępne dane opublikowane w piątek pokazały, że inflacja wzrosła w sierpniu w czterech największych niemieckich krajach związkowych, co sugeruje, że inflacja krajowa może również wzrosnąć w tym miesiącu, zgodnie z prognozami analityków, którzy przewidywali wzrost do 2,0 proc. z 1,8 proc. w lipcu.

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ceny importu w lipcu były o 1,4 proc. niższe niż w lipcu 2024 r. W porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, tempo zmian w czerwcu 2025 r. wyniosło również –1,4 proc., a w maju 2025 r. –1,1 proc. Destatis podaje również, że ceny importu w lipcu 2025 r. spadły o 0,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.

Ceny eksportowe w lipcu 2025 r. były o 0,6 proc. wyższe niż w lipcu 2024 r. W porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, dynamika zmian wyniosła +0,7 proc. w czerwcu 2025 r. i +1,0 proc. w maju 2025 r. W porównaniu z czerwcem 2025 r. ceny eksportowe spadły o 0,2 proc.

Energia miała największy wpływ na spadek cen importu

Spadek cen energii w porównaniu z lipcem 2024 r., o 12,5 proc. ponownie miał największy wpływ na ogólny kształt cen importu w lipcu 2025 r. Ceny energii spadły średnio o 0,7 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.