Ponieważ Niemcy kupują wiele produktów podstawowych i surowców z zagranicy, wyższe ceny importu są uwzględniane w danych o inflacji z opóźnieniem.
Wstępne dane opublikowane w piątek pokazały, że inflacja wzrosła w sierpniu w czterech największych niemieckich krajach związkowych, co sugeruje, że inflacja krajowa może również wzrosnąć w tym miesiącu, zgodnie z prognozami analityków, którzy przewidywali wzrost do 2,0 proc. z 1,8 proc. w lipcu.
Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), ceny importu w lipcu były o 1,4 proc. niższe niż w lipcu 2024 r. W porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, tempo zmian w czerwcu 2025 r. wyniosło również –1,4 proc., a w maju 2025 r. –1,1 proc. Destatis podaje również, że ceny importu w lipcu 2025 r. spadły o 0,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.
Ceny eksportowe w lipcu 2025 r. były o 0,6 proc. wyższe niż w lipcu 2024 r. W porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, dynamika zmian wyniosła +0,7 proc. w czerwcu 2025 r. i +1,0 proc. w maju 2025 r. W porównaniu z czerwcem 2025 r. ceny eksportowe spadły o 0,2 proc.
Spadek cen energii w porównaniu z lipcem 2024 r., o 12,5 proc. ponownie miał największy wpływ na ogólny kształt cen importu w lipcu 2025 r. Ceny energii spadły średnio o 0,7 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.
Ropa naftowa (–22,7 proc.), węgiel kamienny (–17,9 proc.) i produkty naftowe (–12,9 proc.) były tańsze niż w lipcu 2024 r. Spadki cen w ujęciu rok do roku odnotowano również w przypadku gazu ziemnego (–3,2 proc.). Z kolei energia elektryczna była znacznie droższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej (+30,5 proc.).
Ceny gazu ziemnego (–4,7 proc.), węgla kamiennego (–1,4 proc.) i ropy naftowej (–0,4 proc.) również spadły w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy energia elektryczna była znacznie droższa (+37,0 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Produkty naftowe były o 1,6 proc. droższe niż w czerwcu 2025 r.
Po wyłączeniu cen energii, ceny importowe w lipcu 2025 r. spadły o 0,2 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r. (–0,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.). Nie uwzględniając jedynie ropy naftowej i produktów naftowych, indeks cen importowych był o 0,3 proc. niższy niż w lipcu 2024 r. i o 0,4 proc. niższy niż w czerwcu 2025 r.
W lipcu ceny importowanych dóbr konsumpcyjnych (trwałego i nietrwałego użytku) były o 1,6 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale o 0,4 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Importowane dobra konsumpcyjne nietrwałego użytku były o 2,3 proc. droższe niż w lipcu 2024 r. (–0,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.), natomiast ceny importowanych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku spadły o 1,2 proc. rok do roku (–0,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.).
W przypadku dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku, ceny żywności były wyraźnie wyższe (+9,4 proc.) niż w lipcu 2024 r. Jednak w tym przypadku ceny spadły o 0,3 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r. W porównaniu z lipcem 2024 r. wyższe ceny odnotowano w szczególności dla soku pomarańczowego (+41,6 proc.), kawy (palonej lub bezkofeinowej, +34,5 proc.), wołowiny (+30,9 proc.), orzechów laskowych łuskanych (+29,4 proc.), mięsa drobiowego (+27,5 proc.), kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (+26,1 proc.), soku jabłkowego (+24,6 proc.) oraz mleka i przetworów mlecznych (+10,6 proc.). W przypadku wyrobów cukierniczych wzrost cen wynikał głównie z wyższych cen czekolady i innych wyrobów cukierniczych (+26,0 proc.). Natomiast cukier (–28,3 proc.) i oliwa z oliwek (–24,9 proc.) były tańsze niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.
Ceny importowanych produktów rolnych w lipcu 2025 r. były o 1,9 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, ale o 2,3 proc. niższe niż w czerwcu 2025 r. W szczególności cena zielonej kawy wyraźnie wzrosła o +29,2 proc. rok do roku, ale spadła o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Eksportowane dobra konsumpcyjne były o 1,7 proc. droższe niż w lipcu 2024 r., podczas gdy ceny pozostały bez zmian w porównaniu z czerwcem 2025 r. Ceny dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku były o 1,8 proc. wyższe niż rok wcześniej, a dobra konsumpcyjne trwałego użytku kosztowały o 1,6 proc. więcej niż w lipcu 2024 r. Również w tym przypadku żywność była średnio droższa niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego (+6,3 proc.). W szczególności eksportowano kawę (bezkofeinową lub paloną) po cenach wyższych o 51,7 proc. niż w lipcu 2024 r. (+2,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.). Z kolei eksport cukru był znacznie tańszy niż rok wcześniej (–29,5 proc.).
Eksport dóbr inwestycyjnych kosztował o 0,4 proc. więcej niż w lipcu 2024 r., ale o 0,3 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu.
Ceny eksportowanych dóbr pośrednich pozostały bez zmian w ujęciu rok do roku i spadły o 0,3 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.
Energia również była eksportowana po cenach wyższych niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku (+0,3 proc.). W porównaniu z czerwcem 2025 r. ceny wzrosły o 3,2 proc. Podczas gdy produkty na bazie ropy naftowej były o 11,3 proc. tańsze niż rok wcześniej (+1,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.), ceny gazu ziemnego wzrosły o 10,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej (–1,6 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.).
Eksport produktów rolnych kosztował o 0,7 proc. mniej w ujęciu rok do roku, a ceny również spadły w porównaniu z czerwcem 2025 r. (–0,6 proc.).
Liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła trzy miliony po raz pierwszy od dekady, co zwiększa szanse na szybkie osiągnięcie rezultatów dzięki ogromnym planom inwestycyjnym rządu.