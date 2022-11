Już 1,4 mld zł zapłaciliśmy w tym roku za to, że Polska w niesatysfakcjonujący sposób zabiera się do recyklingu plastikowych opakowań. Łącznie tzw. plastic tax będzie nas kosztować w tym roku 1,7 mld zł. Potężne środki płacimy niepotrzebnie, bo daninę można by zmniejszyć.