Prawdopodobnie w tym tygodniu poznamy wstępne, szacunkowe wyniki firmy XTB za III kwartał. Jak zawsze emocje przed tym wydarzeniem są bardzo duże. Firma potrafi bowiem mocno zaskakiwać. W ostatnich kwartałach były to głównie zaskoczenia na plus. Co ciekawe, często same dobre wyniki były też argumentem do realizacji zysków przez akcjonariuszy XTB. Wszystko w myśl zasady: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Czy tak samo będzie tym razem?