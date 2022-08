W pierwszej połowie roku przychody przedsiębiorstw wyniosły łącznie 2 bln 373 mld zł i okazały się o 33,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale tego roku przychody były wyższe o 30 proc. Koszty działalności w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 2 bln 212 mld zł i wzrosły rok do roku o 33,4 proc. wobec wzrostu o 30,6 proc. w okresie styczeń-marzec.

Wynik finansowy netto wyniósł 134,6 mld zł i był wyższy o 29,5 proc. niż przed rokiem, zaś w I kwartale zysk wzrósł o 25,1 proc.

Z kolei wskaźnik rentowności obrotu netto przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym półroczu spadł do 5,7 proc. z 5,8 proc. rok wcześniej. Poprawę wskaźnika odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z 0,5 proc. do 18,8 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 2,4 proc. do 7 proc.), pozostałej działalności usługowej, administrowaniu i działalności wspierającej oraz w transporcie i gospodarce magazynowej.

Pogorszenie odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (z 15,9 proc. do 8,4 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę, obsłudze rynku nieruchomości, budownictwie, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w przetwórstwie przemysłowym. W handlu rentowność netto pozostała na tym samym poziomie.

Inwestycje firm w I półroczu tego roku wyniosły 77,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem (w I kwartale zanotowano wzrost o 1,3 proc.). Najmocniej wzrosły inwestycje w takich sektorach jak handel (ok. 30 proc.) i przetwórstwo przemysłowe (ok. 26 proc.). Za to inwestycje w budownictwie i energetyce spadły odpowiedni o ok. 15 proc. oraz 11 proc.

- Firmy zarabiają nominalnie więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r., ale ich rentowność jest niższa. Żeby zrozumieć skąd 47 tys. przedsiębiorstw uzyskuje wyższe wyniki nominalnie w tak niepewnych czasach musimy się cofnąć do bliskiej przeszłości – komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Jak wyjaśnia, działając w czasie zmniejszonego popytu w 2020 r. oraz w stałej niepewności co do przyszłości, szczególnie tej związanej z kształtowaniem się cen na rynkach hurtowych oraz brakami w dostawach, przedsiębiorcy zaczęli gromadzić zapasy. W 2020 r. przedsiębiorstwa posiadały zapasy na kwotę 107 mld zł, w 2021 r. odnotowano wzrost o 28 proc. Według NBP, w I kwartale 2022 r. taka ilość zapasów była nadal niewystarczająca do realizacji bieżących zamówień.

- Trudno zatem oczekiwać, że firma wiedząc, że w momencie zejścia ze stanu zapasów będzie musiała odtworzyć (o ile się jej uda) stany magazynowe po zdecydowanie wyższych kosztach, zdecyduje się na sprzedaż swoich towarów i usług po cenach niższych niż rynkowe. Pomijamy tutaj zwiększone koszty pracy wynikające z presji płacowej oraz zmian podatkowych – mówi Zielonka.

Ekspert wskazuje, że jedynie pięć branż w I półroczu 2022 r. charakteryzowało się wyższą rentownością netto niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spektakularny wzrost odnotowało górnictwo, które zostało postawione na nogi w związku ze zbliżającym się kryzysem energetycznym, a przez to rentowność netto wzrosła w górnictwie z 0,5 proc. do 18,8 proc. - To pokazuje, że spółki skarbu państwa nie ponosiły wyższych kosztów wydobycia, a korzystały na wzroście cen surowców – dodaje. I zaznacza, że jego zdaniem biorąc pod uwagę kurczenie się zapasów w przedsiębiorstwach oraz wysoką inflację producencką, drugie półrocze może obfitować ponownie we wzrosty nominalne przychodów czy zysku, przy jednoczesnym spadku rentowności większości z branż.