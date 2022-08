"W wyniku danych za II kwartał, nasze prognozy rocznego wzrostu w 2022 roku wzrosły do +6% dla Węgier (poprzednio: +5,4%), +7,1% dla Rumunii (poprzednio: +5,7%) i spadły do +3,9% dla Polski (poprzednio: +5,9%). Patrząc w przyszłość, oczekujemy zacieśnienia globalnych warunków finansowych, a spowolnienie popytu zewnętrznego będą miały wpływ na aktywność w II połowie roku. Zanikające wsparcie ze strony normalizacji po pandemii również może przyczynić się do ograniczenia wzrostu w regionie CEE" - czytamy w raporcie.

Jak podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych, Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,3% r/r w II kw. 2022 r. wobec 8,5% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 6,3% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

W II kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,5%, podał GUS.

Wstępna szacunkowa publikacja danych o PKB w II kw. 2022 r. (+5,3% r/r) znalazła się poniżej konsensusu rynkowego (+6,3% r/r), a w ujęciu odsezonowanym kw/kw zanotowano głęboki spadek, co świadczy o szybszym wejściu polskiej gospodarki w stan wyraźnego spowolnienia. W warunkach spodziewanego hamowania inflacji w kolejnych miesiącach i przy pogarszającej się koniunkturze większość ekonomistów ocenia, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może dokonać nieznacznej podwyżki stóp procentowych o 25-50 pb i zakończyć cykl zacieśniania na najbliższym posiedzeniu we wrześniu.