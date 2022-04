Po opublikowaniu przez GUS informacji o wstępnym szacunku inflacji, która w marcu wyniosła aż 10,9 proc., Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o najwyżej od 22 lat podwyżce stóp procentowych. Te wzrosły aż o 100 punktów bazowych do 4,5 proc.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Coraz większe kroki stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podwyższyła stopę referencyjną NBP o 1 pkt proc., do 4,5 proc. To największa podwyżka od 2000 r. I to jeszcze prawdopodobnie nie koniec zacieśniania polityki pieniężnej.

Na czwartkowej konferencji, tłumacząc decyzję RPP Glapiński wskazał na wpływ wojny w Ukrainie na wysokość inflacji. - Gdyby nie czynniki geopolityczne, w tym głównie wojna, dynamika cen w Polsce byłaby na znacznie niższym poziomie. Prawdopodobnie inflacja byłaby na poziomie około 6-7 proc. i dodał: - Z wojną zawsze wiąże się inflacja. Rosnące wydatki i ceny. Dwa przeciwne, ale fatalne zjawiska. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy dobrą koniunkturę.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Inflacja bliska 11 proc. W marcu po raz pierwszy w tym stuleciu inflacja w Polsce przekroczyła 10 proc. Przyspieszyła do 10,9 proc. rok do roku z 8,5 proc. w lutym. To efekt skokowego wzrostu cen paliw, ale też żywności.

Prezes odniósł się do sytuacji złotego. Jak wskazał, po deprecjacji wywołanej zbrojną agresją Rosji, polska waluta w ostatnim czasie umocniła się ze względu na poprawę nastrojów na rynkach finansowych oraz działania NBP - kontynuację podwyżek stóp procentowych oraz wcześniejszych interwencji walutowych.

Reklama

Glapiński wskazał również na ewentualnie wsparcie walutowe EBC i Rezerwy Federalnej, którego jak stwierdził „nigdy nie będziemy potrzebować, ale ono pokazuje zakres naszych możliwości”.

- Złotego wspiera również uzgodnienie ostrożnościowe linii SWAP-owej z Europejskim Bankiem Centralnym. Jestem również upoważniony przez pana Powella, po rozmowie z nim i częścią zarządu Rezerwy Federalnej, do przekazanie że jest gotowa wspierać nas w każdej możliwej sytuacji – dodał Glapiński.

Odnosząc się do możliwych kolejnych podwyżek stóp procentowych powiedział: - Zrobimy to, co będzie potrzebne. Nie wiem, co zrobimy za miesiąc. Nie wiem, co stanie się z wojną, z surowcami energetycznymi itp. Sytuacja jest dynamiczna, ale nad nią panujemy.