RPP podnosi stopy procentowe. Nie za dużo, nie za mało

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła we wtorek stopę referencyjną NBP o 0,75 pkt proc., do 3,5 proc. To druga tak duża podwyżka w trwającym od października cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.