Cały miniony tydzień przyniósł moment „sprawdzam” dla sektora technologicznego oraz producentów chipów. Po trwających od marca silnych wzrostach pojawiła się realizacja zysków. W przeszłości obserwowano podobne korekty, które nie przeradzały się w dłuższy trend spadkowy. Wśród kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy najmocniej odbija technologiczny Nasdaq, zyskując ok. 0,7%.

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Nastrojów nie pogorszyły nawet weekendowe działania zbrojne pomiędzy Iranem a USA, które stawiają pod znakiem zapytania zawieszenie broni. Baryłka WTI pozostaje poniżej 70 USD. USA przeprowadziły kolejne uderzenia na cele irańskie w odpowiedzi na ataki na statki w Cieśninie Ormuz, a Iran odpowiedział atakami rakietowymi na amerykańskie instalacje w Bahrajnie i Kuwejcie. Według porannych doniesień strony zgodziły się wstrzymać działania odwetowe i spotkać się we wtorek w Katarze.

Opublikowane w piątek dane z USA nie przełożyły się istotnie na sytuację dolara, który cofa się po ostatnim umocnieniu związanym z jastrzębim odbiorem posiedzenia Fed. Indeks zaufania konsumentów Conference Board, obrazujący nastroje amerykańskich gospodarstw domowych, wzrósł w czerwcu do 49,5 pkt. z 44,8 pkt. w maju, wobec oczekiwań na poziomie 50,0 pkt. Zgodnie z oczekiwaniami obniżyły się oczekiwania inflacyjne, przy czym długoterminowe spadły nawet nieco wyraźniej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdować się będzie dalszy rozwój sytuacji w sektorze technologicznym oraz napływające informacje z Bliskiego Wschodu. Na froncie danych uwagę należy zwrócić przede wszystkim na publikowane wyjątkowo w czwartek – ze względu na piątkowe święto w USA – dane z amerykańskiego rynku pracy. Dodatkowo istotne będą liczne wskaźniki koniunktury gospodarczej, obrazujące aktywność w końcówce II kwartału.