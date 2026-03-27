WIG20 oddał 1,15 procent zbierając 2,32 miliarda złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynki WIG spadł o 1,01 procent z licznikiem pokazującym niemal 2,70 miliarda złotych. Od poranka w centrum uwagi była spółka Dino Polska, którą grano w kontekście negatywnego przyjęcia wyników kwartalnych. Finalnie akcje detalisty przeceniono o 18,58 procent przy obrocie przekraczającym 845 milionów złotych. Na spółkę przypadło zatem przeszło 30 procent obrotu na całym rynku. Reszta blue chipów grała w kontekście globalnej awersji do ryzyka i presji spadkowej z rynków bazowych, które musiały operować przy zwyżkach cen ropy i niepewności budowanej przez dynamikę wojny na Bliskim Wschodzie. W istocie, finałowy spadek WIG20 był tylko nieznacznie mniejszy od spadku niemieckiego DAX-a, który oddał dziś 1,38 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż właśnie korelacja z otoczeniem była jednym z elementów, który przesądził o obrazie dnia. W tym kontekście warto odnotować, iż popytowi udało się ugrać wzrost WIG20 w skali tygodnia, gdy niemiecki DAX skończył sesję czwartym tygodniem przeceny, a amerykański S&P500 był w grze o przedłużenie spadkowej serii na czwarty tydzień. Z perspektywy technicznej zwyżka WIG20 w skali tygodnia o 0,63 procent niewiele wniosła do obrazu rynku. Na wykresie tygodniowym pojawiła się świeca z dwoma dynamicznymi cieniami, którą można czytać jako sygnał konsolidacji w kontekście większej zmienności, ale też jako wskazanie niepewności rynku wobec przyszłości. Stale należy zakładać, iż klucz do finałowych sesji marca, które przesądzą zapewne o skali spadku w miesiącu, utrzymają rynki bazowe. Niestety, korekcyjne położenia indeksów europejskich zostały właśnie uzupełnione wejściem amerykańskiego Nasdaqa Composite w techniczną korektę, co czyni WIG20 za silnym w spadkowym otoczeniu i niesie ryzyko przymusowego dostosowania do zachowania innych rynków.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas