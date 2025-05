Dziś już jednak wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia, a niemiecki Dax notowany jest powyżej 24000 pkt. Termin później został przesunięty na 9 lipca, przez co inwestorzy zdali sobie sprawę, że była to tylko groźba mająca skłonić europejskich partnerów do szybszego podejmowania decyzji.

Reklama

Wszędzie w Europie widać dziś kolor zielony po piątkowej wyprzedaży. Blisko 1% zyskują także kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy, a ten na S&P500 zbliża się do 5900 pkt. W przypadku amerykańskich aktywów widać w ostatnim czasie większą niepewność przez plany zwiększenia deficytu. W normalnych czasach taka decyzja powinna wspierać ryzykowne aktywa. Po ostatniej obniżce ratingu rynek jednak dostrzega większą niepewność związaną z amerykańskim budżetem. Warto podkreślić, że Trump w piątek zagroził jeszcze wprowadzeniem 25% taryf na smartfony, jeśli Apple oraz Samsung nie przeniosą swojej produkcji do USA.

Na rynku walutowym dolar cały czas traci na wartości, z czego powinien być zadowolony Trump bowiem amerykański eksport zyskuje dzięki temu przewagę cenową na arenie międzynarodowej. Kurs EURUSD zbliża się do 1.14. Słabość amerykańskiej waluty powinna pomagać także złotemu Notowania EURPLNa pozostają blisko 4.25, ale USDPLN spada już w kierunku 3.70.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdować się będą środowe wyniki Nvidii. Najgorętsza spółka ostatnich lat i absolutny lider rynku chipów AI. Już od długiego czasu spółka osiąga wyniki powyżej oczekiwań, a mniej więcej od II połowy 2023 roku robi to z naprawdę sporym zapasem. Mowa tu przede wszystkim o przychodach, bo te wzrastają w niesamowitym tempie. W IV kwartale wzrost wynosił aż 78% i sprzedaż była o ponad $1 mld wyższa niż się spodziewano. Przychody przekroczyły $39 mld, a w tym kwartale spółka ma zaliczyć kolejny skok. Rynek przewiduje ponad $43 mld przychodów. Oznaczałoby to kolejny rekord, ale też lekkie spowolnienie dynamiki, bo wzrost wynosiłby około 65%. To jednak całkowicie normalne, gdyż utrzymanie tak wysokiej dynamiki przez dłuższy czas przy takiej skali jest praktycznie niewykonalne. Dziś w USA oraz Wielkiej Brytanii dzień wolny i z tego tytułu zmienność może być niższa.