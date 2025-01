Z początkiem poniedziałkowej sesji amerykańscy inwestorzy rzucili się do wyprzedaży akcji, w wyniku czego krótko po starcie indeks S&P 500 proc. znalazł się 1,7 proc. pod kreską. Głębszy spadek zanotował technologiczny Nasdaq tracąc blisko 3 proc. Spadkom przewodziły akcje spółek z branży półprzewodników z taniejącą o blisko 11 proc. Nvidią na czele. W gronie najmocniej przecenionych znalazły się także pozostałe liczące się spółki z branży, jak AMD, Broadcom, Micron Technology czy ASML, które znacząco urosły na fali rosnącego zainteresowania rozwojem sztucznej inteligencji. Przecena nie oszczędziła także takich potentatów, jak Alphabet czy Microsoft, choć w ich przypadku zasięg spadków był nieco mniej dotkliwy dla posiadaczy akcji.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa DeepSeek wstrząsnął rynkami Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 mocno traciły w poniedziałek rano. Model sztucznej inteligencji opracowany przez chińską firmę DeepSeek zagroził bowiem amerykańskiej dominacji w dziedzinie AI.

Sukces DeepSeek zatrząsł rynkiem

Pogorszenie globalnych nastrojów na rynkach ma związek z obawami dotyczącym inwestycji sektora technologicznego w sztuczną inteligencję, które wywołał nowy model AI nieznanego szerzej wcześniej chińskiego DeepSeek, który okazał się znacznie wydajniejszy przy znacznie mniejszych nakładach finansowych niż znane do tej pory modele zachodnich firm. - DeepSeek zaskoczył świat, prezentując model AI, który nie tylko dorównuje osiągom najnowszych rozwiązań OpenAI czy Google, ale także działa na znacznie mniej zaawansowanych chipach i kosztuje ułamek tego, co wydają amerykańskie firmy – zauważa Daniel Kostecki, analityk CMC Markets. To rodzi całkiem słuszne obawy inwestorów czy przypadkiem miliardy USD wydane do tej pory na rozwój modeli AI nie zostały wyrzucone w błoto, a wyceny giełdowe samych spółek nie są mocno przeszacowane.