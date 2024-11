Analiza poranna – Dziś inflacja z USA

Na rynku walutowym dolar nie odpuszcza, a EURUSD był dziś już nawet poniżej 1.06. Skala spadków zatrzymała się w tym rejonie, gdzie znajdują się tegoroczne minima. Podobnie na rynku złota, gdzie w pobliżu 2600 USD za uncję przecena wyhamowała.

Reklama

Siła dolara staje się coraz większym zmartwieniem dla Japońskich władz. Kurs USDJPY dobił do 155 jenów za każdego dolara, co pogarsza perspektywy inflacji w Japonii. Rynek nie zakłada jednak, aby przed rejonem 160 pojawiły się silniejsze interwencje walutowe, tak jak to było w II kw.

Dziś wszystko zależeć będzie od październikowej inflacji z USA. Mediana prognoz rynkowych zakłada odbicie wskaźnika CPI do 2.6% z 2.4% r/r odnotowanych we wrześniu. Inflacja bazowa ma natomiast ustabilizować się na poziomie 3.3% r/r. Jeśli w tym przypadku pojawiłoby się zaskoczenie po wyższej stronie, dolar mógłby otrzymać kolejny impuls wzrostowy. Szansę odnieść się do dalszej ścieżki stóp procentowych w USA będzie też miało kilku przedstawicieli Fed. Obecnie rynek niespełna w 70% wycenia grudniową obniżkę stóp w wykonaniu Fed. W perspektywie do końca 2025 roku zakładane są obecnie 3 cięcia. Kashkari mówił wczoraj, że dane o inflacji będą kluczowe w grudniu podczas podejmowania decyzji o wysokości stóp procentowych.

Przecena na rynku złotego się zatrzymała. Euro kosztuje niespełna 4.35, a dolar poniżej 4.10. Dziś dla złotego najważniejsze będą dane inflacyjne z USA i to co stanie się z dolarem po nich.