WIG20 w punkcie równowagi

WIG20 stracił 0,47 procent przy 845 mln złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,29 procent przy 968 mln złotych obrotu. Lepiej zaprezentował się koszyk spółek o średniej kapitalizacji i indeks mWIG40 wzrósł o 0,30 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż o poranku indeks blue chipów próbował kontynuować odbicie z drugiej połowy sesji środowej, wspierany między innymi pozytywnymi reakcjami rynków globalnych na wyniki kwartalne spółek.

Częścią tego procesu był powrót WIG20 nad połamane we wtorek wsparcie w rejonie 2260 pkt. W kolejnych godzinach więcej jednak było już sennego handlu, który owocował spokojnym osuwaniem się WIG20 na południe. Finalnie indeks WIG20 skończył sesję przeszło 30 punktów od dziennego maksimum, co było odwróceniem rozdania środowego, które skończyło się dla WIG20 przeszło 30 punktów od dołka sesji.

Pochodną takiego zachowania rynku jest sygnał, iż WIG20 znalazł poziom równowagi w rejonie 2260-2250 pkt. Technicznie zorientowani gracze będą widzieli tu równoważenie się sił podaży z popytem w układzie, który sygnalizuje niepewność rynku, co do dalszego scenariusza. Zachowanie rynku wymusza wstrzymanie ocen do czasu, aż WIG20 wyjdzie z zawieszenia, które naprawdę trwa od pierwszej połowy września. Można tylko spekulować, czy przesilenie będzie miało miejsce przed wyborami prezydenckimi w USA, ale nie ma wątpliwości, iż jedną z kluczowych zmiennych będzie zachowanie giełd bazowych.

Ostatnie tygodnie mogą poddawać w wątpliwość korelacje WIG20 z indeksami giełd bazowych, ale zwyżki w Warszawie nie będą możliwe, gdy świat wejdzie w poważniejsze korekty wzrostów, które ustawiły amerykański indeks S&P500 na ścieżce do szóstego pozytywnego miesiąca w serii.

Adam Stańczak