Optymistyczne dane makroekonomiczne na czele wzrostów na światowych rynkach

Królem wzrostów jest Nasdaq (+1,9%), który dynamicznie goni straty z początku trwającego tygodnia. S&P500 zyskuje 1,15%, Dow Jones rośnie o 0,57%, zaś indeks małych spółek Russell 2000 o 0,9%. Nastrojom na Wall Street sprzyjają również opublikowane dzisiaj makro dane dot. PKB, które wzrosło w II kwartale 2024 bardziej niż oczekiwano (+3%, prognoza: 2,8%).

Optymizmu nie brakuje też na rynkach europejskich, które zamykają sesję na zielono w obliczu spadku inflacji w Niemczech i Hiszpanii. Kolejne odczyty w strefie euro, przede wszystkim we Francji i Holandii, będą kluczowe dla otwarcia drogi do obniżek stóp procentowych przez ECB. Niemiecki DAX osiągnął dziś historyczny rekord (18912), a sesję zamyka ze wzrostem rzędu 0,69%. Francuski CAC40 zyskuje dzisiaj 0,8% celując w kluczową strefę oporu z lipca na poziomie 7725. Włoski FTSE MIB rośnie o 0,8%, hiszpański IBX35 o 0,16%, szwajcarski SMI o 0,74%. Euro deprecjonuje natomiast względem dolara (EURUSD: -0,37%).

Rodzimy WIG20 niemal na szczycie wzrostów w Europie (+0,85%). Wyprzedzają go jedynie kontrakty na holenderski NED25 (+1,31%). Oczekiwanemu przez inwestorów powrót do formy warszawskiego indeksu również towarzyszą optymistyczne makro dane: PKB rośnie zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rok do roku (+3,2%) oraz wyprzedza wzrost z poprzedniego kwartału (+2%). CD Projekt zyskuje po wczorajszej publikacji przekraczających oczekiwania wyników finansowych (+0,78). Odbijają się również banki (m.in. PKO BP: +2,12%, MBank: +1,63%, ING: +1,5%). Na silny udział konsumpcji prywatnej we wzroście PKB reagują także spółki sektora dóbr konsumenckich: pośród walorów WIG20 zyskuje LPP (+2,44%) oraz Pepco (+4,6%), traci natomiast Dino (-0,5%).

Warto również zwrócić uwagę na notowania deweloperów, których akcje w mieszany sposób zareagowały na brak “Kredytu 0 proc.” w ustawie budżetowej na 2025. Brak wsparcie ze strony państwa może skutkować istotnym spadkiem popytu na małe i średnie nieruchomości, z kolei wzrost obrotów może oczekiwać sektor luksusowych. Na zielono sesję kończy Dom Development (+5,53%), Marvipol (+2,3%) i Budimex (+0,51%), z kolei na czerwono: Tower Investment (-8,54%) i Soho Development (-7%).

Aleksander Jabłoński