Ostatnie dni przyniosły powrót silniejszego dolara i słabsze zachowanie rynków akcji. W Azji traciła dziś większość giełd, a jednym z najsłabszych był Hang Seng ze spadkiem o 1,67 proc. Mocno pod kreską znalazł się koreański Kospi, stracił też japoński Nikkei 225.

W Europie od rana także przeważają spadki. Niemiecki DAX traci w południe 0,64 proc., z kolei francuski CAC40 jest 0,7 proc. pod kreską. Co ciekawe, WIG20 w tych warunkach radzi sobie całkiem nieźle i wciąż nie traci ochoty do kontynuacji odreagowania po około miesięcznej korekcie. W czwartek indeks polskich dużych spółek dotarł niemal do 2520 pkt, ale ostatecznie finiszował odrobinę poniżej 2500 pkt. Dziś jednak WIG20 wraca powyżej okrągłego poziomu, będąc jednym z nielicznych zyskujących indeksów w Europie. W gronie dużych spółek najmocniejszy pod koniec pierwszej części sesji jest Budimex z blisko 4-proc. zwyżką. Z nim są m.in. JSW, Kruk czy Pepco. Banki dziś raczej odpoczywają – PKO BP jest 0,6 proc. pod kreską, a Pekao przy poziomie zamknięcia z czwartku. Najsłabiej wśród dużych spółek prezentuje się PGE z 1,3-proc. Zniżką.

Na szerokim rynku najwięcej zyskuje Movie Games. Przy 3,2 mln zł obrotu kurs wspina się o 21 proc.

Indeks dużych spółek przoduje w piątek na GPW. MWIG40 traci 0,3 proc., zaś sWIG80 jest 0,43 proc. pod kreską. Indeks szerokiego rynku zyskuje zaledwie 0,1 proc., a to oznacza 10,4 proc. zwyżki od początku roku.