Poranek maklerów – WIG20 bronił 2300 pkt

Jeżeli ktoś miał wątpliwości co do znaczenia tej ceny, to wystarczy spojrzeć na kształt wczorajszej świecy. Duży dolny cień jest informacją, że po ataku niedźwiedzi, który w pewnym momencie przybrał rozmiary ponad 2%, pojawili się chętni do zakupów. Sesja zakończyła się z wynikiem minus 0,64%.

Dodatni wynik zanotowały średniaki. sWIG80 zyskał blisko 50 punktów a mWIG40 0,39%. Sektor energetyczny zbliżył się do wsparcia 2350 punktów. Jesienią była to trampolina dla wzrostów. Wczorajszy wynik 1,25% wskazuje, że inwestorzy mają w pamięci to wydarzenie. Zobaczymy czy kolejne sesje także przebiegną pod dyktando byków.

Za oceanem wyniki są dodatnie. Nie są to znaczące wartości, bo żaden z głównych indeksów nie pokonał bariery 1%. Najdalej na północ przesunął się DJI. Popyt pokonał drogę składającą się z 99 punktów. Zbliżyło to go do tegorocznych maksimów. Brakuje jeszcze niespełna 200 punktów, aby wzrostową serię nazwać impulsem. Bliźniacza sytuacja jest na wykresie S&P 500. Jednak bykom wystarczy mały skok, aby wejść na nieznane terytoria. Najsłabiej w tym otoczeniu wygląda parkiet technologiczny. NDX i NDQ są pośrodku ruchu bocznego trwającego od początku miesiąca. Wczorajsze wzrosty odpowiednio o 0,26% i 0,39% to relatywnie mało. Nie zmienia to jednak trendu, który na amerykańskich parkietach pozostaje wzrostowy. Jest to zaawansowana struktura, o czym przypominają oscylatory.

Złoto wystrzeliło poza zakres trzyletniej konsolidacji. Pokonanie strefy oporu 2060 USD za uncję wydawało się trudnym zadaniem. Dopiero czwarta próba okazał się sukcesem popytu. Wprowadziło to ten metal na nowe obszary. Uwzględniając dynamikę wybicia i wielkość impulsu, można założyć, że wzrosty są zjawiskiem trwałym.

Ten tydzień jest poniżej ubiegłotygodniowych minimów. Jest to informacja o odpoczynku, jaki robi sobie popyt. Pytanie, jak duża będzie korekta? Naturalnym kandydatem na wsparcie jest przełamany opór 2060 USD/oz. Jeżeli ruch wtórny będzie krótszy w cenie i czasie, to i impuls wzrostowy ma szanse być agresywniejszy. Dużą słabością będzie powrót poniżej ww. ceny.

Początek cyklu w czerwcu?

Kamil Cisowski, DI Xelion