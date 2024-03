Poranek maklerów – Co dalej po giełdowym trzęsieniu ziemi?

Technologiczny parkiet był jeszcze słabszy. Meta, Alphabet, Amazon i Microsoft przekroczyły barierę 2% spadków. Rekordzistą z tych największych było Adobe, które obsunęło się o ponad 13%. Trudno więc się nie dziwić, że Nasdaq zakończył dzień z wynikiem -0,96%, a jego skrócona wersja -1,15%. Oba testują ważne wsparcia. Dołki NDX powstały w strefie skupionej wokół poziomu 17850 punktów. Zakończył on dzień na poziomie 17808 pkt. Jeżeli byki szybko nie pokażą, na co je stać, to klasyczna definicja trendu wzrostowego stanie się bezużyteczna.

Do niedawna dużo pisało się o japońskiej giełdzie. Temat ten przycichł za sprawą korekty. Te ostatnie zmniejszały wartość Nikkei 225 o 4-6%. Nie powinno więc dziwić, że cena wyhamowała po spadkach o 5,3%, tworząc wsparcie 38300 punktów. Była to dobra baza do ataku na ostatni szczyt i utworzenia impulsu wzrostowego. Dzisiejsza sesja dobrze się w to wpisuje. Ten indeks zyskuje już 1030 punktów, czyli byki przesunęły cenę o 2,6%. To połowa drogi do powstania kolejnego nowego historycznego szczytu. Wspomniane wsparcie jest ważnym elementem w aktualnym trendzie wzrostowym.

Załamanie LPP, banki centralne, konferencja Nvidii

Kamil Cisowski, DI Xelion

Na większości rynków europejskich piątkowa sesja nie przyniosła wielkiej zmienności, raczej kontynuację letargu, w który zapadły w tym tygodniu z pominięciem wtorku. DAX do godzin popołudniowych rósł, ale przed otwarciem w USA zaczął się wycofywać, by finalnie stracić 0,03%. Bliźniaczo wyglądała sytuacja na CAC 40, które zyskało 0,04% i większości pozostałych indeksów. Pozytywnie wyróżniał się IBEX, rosnący o 1,02%.

Na drugim biegunie znalazła się Warszawa. Podobnie jak w USA, piątki „trzech wiedźm” na Książęcej bywają emocjonujące, ale ten przejdzie do historii. WIG20 spadł 2,54%, mWIG40 o 0,38%, a sWIG80 1,22%. W godzinach porannych Hindenburg Research opublikowało raport, z którego wynika, że LPP wycofało się z Rosji jedynie pozornie i to właśnie ukrywana obecność na tamtym rynku odpowiada za ubiegłoroczne rewelacyjne wyniki. Notowania największej polskiej spółki odzieżowej spadły o 35,78%, co przełożyło się na załamanie całego WIG20. Nawet wzrost Allegro o 7,76% mógł jedynie w niewielkim stopniu złagodzić cios o takiej skali. Po wydaniu serii komunikatów LPP zwołało na dziś na godz. 10:00 telekonferencję z prezesem Markiem Piechockim, na której ma się on odnieść osobiście do zarzutów – należy spodziewać się w jej trakcie wzmożonej aktywności.

S&P 500 spadł w piątek o 0,65%, a Nasdaq o 0,96%. Jak pisaliśmy, w tym tygodniu na rynku amerykańskim będzie nam towarzyszyła niezwykle niesprzyjająca sezonowość, choć oczywiście każdy scenariusz rynkowy jest możliwy z uwagi na środowe posiedzenie Fedu. W końcówce drugiego tygodnia spadkowego dla Nasdaqa mocno traciły Amazon (-2,42%), Microsoft (-2,07%), Broadcom (-2,12%) czy Salesforce (-2,96%).